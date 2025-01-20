Як почистити гранат за 1 хвилину — геніальний лайфхак без бризок і брудних рук

Два гранати. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете дізнатися, як швидко почистити гранат, не забруднивши руки? Простий метод, який триватиме лише одну хвилину, допоможе легко відокремити зерна без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Перед початком чищення граната ретельно промити плоди водою з содою. Витерти насухо паперовими рушниками.

Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно зрізати верхню частину граната, не надто глибоко, щоб не пошкодити зерна. Видалити "кришечку" — на зрізі буде добре видно бічні перегородки.

Фото: smachnenke.com.ua

Зробити неглибокі надрізи вздовж прожилок, а потім обережно надрізати центральну частину, щоб сегменти легше розділялися.

Фото: smachnenke.com.ua

Відокремити часточки, залишивши нижню частину плоду цілою.

Фото: smachnenke.com.ua

Помістити гранат у поліетиленовий мішечок. Взяти важку металеву ложку й почати легкими ударами проходитися по всіх сегментах плоду.

Фото: smachnenke.com.ua

Такий спосіб чищення граната дозволяє швидко та акуратно видалити всі зерна менш ніж за хвилину.

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