Как почистить гранат за 1 минуту — гениальный лайфхак без брызг и грязных рук

Как почистить гранат за 1 минуту — способ, о котором вы не знали
Хотите узнать, как быстро почистить гранат, не испачкав руки? Простой метод, который займет всего одну минуту, поможет легко отделить зерна без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Перед началом чистки граната тщательно промыть плоды водой с содой. Вытереть насухо бумажными полотенцами.
Аккуратно срезать верхнюю часть граната, не слишком глубоко, чтобы не повредить зерна. Удалить "крышечку" — на срезе будут хорошо видны боковые перегородки.
Сделать неглубокие надрезы вдоль прожилок, а затем осторожно надрезать центральную часть, чтобы сегменты легче разделялись.
Отделить дольки, оставив нижнюю часть плода целой.
Поместить гранат в полиэтиленовый мешочек. Взять тяжелую металлическую ложку и начать легкими ударами проходиться по всем сегментам плода.
Такой способ чистки граната позволяет быстро и аккуратно удалить все зерна менее чем за минуту.
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