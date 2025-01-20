Как почистить гранат за 1 минуту — гениальный лайфхак без брызг и грязных рук

Два граната. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите узнать, как быстро почистить гранат, не испачкав руки? Простой метод, который займет всего одну минуту, поможет легко отделить зерна без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Перед началом чистки граната тщательно промыть плоды водой с содой. Вытереть насухо бумажными полотенцами.

Фото: smachnenke.com.ua

Аккуратно срезать верхнюю часть граната, не слишком глубоко, чтобы не повредить зерна. Удалить "крышечку" — на срезе будут хорошо видны боковые перегородки.

Фото: smachnenke.com.ua

Сделать неглубокие надрезы вдоль прожилок, а затем осторожно надрезать центральную часть, чтобы сегменты легче разделялись.

Фото: smachnenke.com.ua

Отделить дольки, оставив нижнюю часть плода целой.

Фото: smachnenke.com.ua

Поместить гранат в полиэтиленовый мешочек. Взять тяжелую металлическую ложку и начать легкими ударами проходиться по всем сегментам плода.

Фото: smachnenke.com.ua

Такой способ чистки граната позволяет быстро и аккуратно удалить все зерна менее чем за минуту.

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