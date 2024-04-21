Простий спосіб, як пофарбувати яйця куркумою – покроковий опис

Жовті яйця. Фото: Freepik

Куркума — це прекрасне рішення для фарбування великодніх яєць. Цей натуральний барвник надає яйцям красивого золотистого або яскравого жовтого відтінку і є безпечним і натуральним компонентом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Спеції куркуму. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

яйця (бажано білі для найкращого ефекту);

куркума (порошок);

вода;

каструля;

ложка для змішування.

Спосіб приготування

У каструлі змішайте куркуму із водою. Для створення барвника куркума зазвичай поєднується з водою в пропорції 1 столова ложка куркуми на 1 чашку води. Однак точні пропорції можуть змінюватись в залежності від бажаної інтенсивності кольору.

Поставте каструлю на плиту та нагрійте суміш куркуми з водою до кипіння. Після закипання зменшіть вогонь і дайте суміші прокиіти на слабкому вогні протягом 10-15 хвилин. Це допоможе розкрити яскравий жовтий пігмент куркуми.

Після варіння дайте суміші охолонути до кімнатної температури. Це важливо, щоб уникнути опіків рук під час занурення яєць у куркумовий розчин.

Великодні яйця. Фото: Freepik

Пофарбуйте яйця. Одним із методів фарбування яєць у куркумовому розчині є просте занурення яєць в охолоджену суміш куркуми з водою на певний час. Чим довше яйця перебувають у розчині, тим яскравішим буде фарбування. Ви можете експериментувати з часом фарбування, щоб досягти бажаного відтінку.

Після фарбування дістаньте яйця з куркумового розчину та залиште їх висохнути.

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