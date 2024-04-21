Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Как покрасить яйца куркумой — натуральные писанки к Пасхе arrow

Как покрасить яйца куркумой — натуральные писанки к Пасхе

21 апреля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой способ, как покрасить яйца куркумой — пошаговое описание
Желтые яйца. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Куркума — это прекрасное решение для покраски пасхальных яиц. Этот натуральный краситель придает яйцам красивый золотистый или яркий желтый оттенок и при этом является безопасным и натуральным компонентом.

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

Читайте также:

Использование куркумы для покраски пасхальных яиц — это не только красиво, но и безопасно, а также добавляет натуральный и экзотический вид вашим пасхальным украшениям.

null
Специя куркума. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • яйца (желательно белые для наилучшего эффекта);
  • куркума (порошок);
  • вода;
  • кастрюля;
  • ложка для смешивания.

Способ приготовления 

В кастрюле смешайте куркуму с водой. Для создания красителя куркума обычно смешивается с водой в пропорции 1 столовая ложка куркумы на 1 чашку воды. Однако точные пропорции могут варьироваться в зависимости от желаемой интенсивности цвета.

Поставьте кастрюлю на плиту и нагрейте смесь куркумы с водой до кипения. После закипания уменьшите огонь и дайте смеси покипеть на слабом огне в течение 10-15 минут. Это поможет раскрыть яркий желтый пигмент куркумы.

После варки дайте смеси остыть до комнатной температуры. Это важно, чтобы избежать обжигания рук при окунании яиц в куркумовый раствор.

null
Пасхальные яйца. Фото: Freepik

Покрасьте яйца. Одним из методов покраски яиц в куркумовом растворе является простое погружение яиц в охлажденную смесь куркумы с водой на определенное время. Чем дольше яйца находятся в растворе, тем ярче будет окрашивание. Вы можете экспериментировать с временем окрашивания, чтобы добиться желаемого оттенка.

После окрашивания достаньте яйца из куркумового раствора и оставьте их высохнуть.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешательства для современных хозяек.

лайфхаки
яйца
Пасха
рецепт
куркума

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится