Простой способ, как покрасить яйца куркумой — пошаговое описание

Желтые яйца. Фото: Freepik

Куркума — это прекрасное решение для покраски пасхальных яиц. Этот натуральный краситель придает яйцам красивый золотистый или яркий желтый оттенок и при этом является безопасным и натуральным компонентом.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Использование куркумы для покраски пасхальных яиц — это не только красиво, но и безопасно, а также добавляет натуральный и экзотический вид вашим пасхальным украшениям.

Специя куркума. Фото: Freepik

Вам понадобится:

яйца (желательно белые для наилучшего эффекта);

куркума (порошок);

вода;

кастрюля;

ложка для смешивания.

Способ приготовления

В кастрюле смешайте куркуму с водой. Для создания красителя куркума обычно смешивается с водой в пропорции 1 столовая ложка куркумы на 1 чашку воды. Однако точные пропорции могут варьироваться в зависимости от желаемой интенсивности цвета.

Поставьте кастрюлю на плиту и нагрейте смесь куркумы с водой до кипения. После закипания уменьшите огонь и дайте смеси покипеть на слабом огне в течение 10-15 минут. Это поможет раскрыть яркий желтый пигмент куркумы.

После варки дайте смеси остыть до комнатной температуры. Это важно, чтобы избежать обжигания рук при окунании яиц в куркумовый раствор.

Пасхальные яйца. Фото: Freepik

Покрасьте яйца. Одним из методов покраски яиц в куркумовом растворе является простое погружение яиц в охлажденную смесь куркумы с водой на определенное время. Чем дольше яйца находятся в растворе, тем ярче будет окрашивание. Вы можете экспериментировать с временем окрашивания, чтобы добиться желаемого оттенка.

После окрашивания достаньте яйца из куркумового раствора и оставьте их высохнуть.

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