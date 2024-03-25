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Як помити курку перед приготуванням і чи потрібно це робити

25 березня 2024 19:39
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Чи потрібно мити сиру курку перед її приготуванням, ви здивуєтеся
Сира курка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Перед тим як приступити до приготування курки, багато хто з нас запитує, чи потрібно її мити. Відповідь на це питання може виявитися несподіваною, давайте разом розберемося, що кажуть експерти.

Про це повідомляє Health.

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На думку Деріна Детвайлера, професора харчової політики, мити курку — це не лише зайве, а й шкідливе заняття, яке може завдати більше шкоди, ніж користі.

"Мити курку? Ви тільки заражаєте патогенами всю кухню. Насправді, ви не покращуєте безпеку продуктів", — каже він.

Приготування курки — найпростіший спосіб уникнути отруєнь

Те, що немає необхідності мити курку, не означає, що варто нехтувати запобіжними заходами. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, близько мільйона американців щорічно хворіють через заражене пташине м'ясо, а головний страх викликає сальмонела.

За оцінками Центру, приблизно кожна двадцята упаковка курки містить сальмонелу. Хоча не всі інфекції пов'язані з куркою, сальмонела щорічно призводить до близько 1,35 мільйонів інфекцій, 26 500 госпіталізацій та 420 смертей у США — більше, ніж від будь-якої іншої бактерії.

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Сира курка. Фото: Freepik

Інфекція сальмонелою може виявлятися діареєю, лихоманкою та болем у животі протягом кількох днів. Однак, в окремих випадках бактерії можуть потрапити в кров, суглоби або навіть мозок, викликаючи тяжкі захворювання.

До мікробів, що спричиняють хвороби, які передаються із їжею, належать: норовірус, сальмонела (Salmonella), шигелла (Shigella), Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, золотистий стафілокок (S. aureus), кишкова паличка (E. coli) тощо.

Наприклад, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ в Україні за 6 місяців 2022 року найчастіше реєстрували випадки гострих кишкових інфекцій, що були спричинені такими збудниками:

  • ротавірусна інфекція — 3533 випадки;
  • сальмонельоз — 1028 випадків;
  • шигельоз — 97 випадків;
  • вірусний гепатит А — 103 випадки;
  • ботулізм — 51 випадок. 

Зрозуміло, що люди прагнуть обережності, у тому числі й миття курки, щоб уникнути зараження сальмонелою, але ополіскування курки не знищує бактерії, каже Детвайлер.

"Зазвичай люди вважають, що можуть промити бактерії, але набагато безпечніше за все, це просто приготувати продукт. При досягненні температури в 165 ºС вся бактеріальна небезпека буде усунена", — підкреслює дієтолог Кіара Ланді з клініки Майо в Аризоні.

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Сира курка. Фото: Freepik

Промивання курки перед приготуванням, за даними досліджень, може збільшити ризик зараження патогенними бактеріями. Доктор філософії Дерін Детвайлер стверджує, що процес миття курки сприяє поширенню бактерій на кухні, заражаючи поверхні та інші продукти. Результати спостережного дослідження, проведеного Міністерством сільського господарства США, показали, що 60% тих, хто мив курку, виявили бактерії в раковині, а 26% випадків призвели до перехресного зараження, коли бактерії з курки потрапляли до салату.

Однак, як пояснює Детвайлер, інформація про те, що курку необхідно мити, найімовірніше, сягає своїм корінням у сімейні традиції приготування їжі, що передаються з покоління в покоління.

Тим не менш, сучасні методи обробки та пакування птиці роблять цей процес практично зайвим.

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