Нужно ли мыть сырую курице перед ее приготовлением, вы удивитесь

Сырая курица. Фото: Freepik

Перед тем как приступить к приготовлению курицы, многие из нас задаются вопросом, нужно ли ее мыть. Ответ на этот вопрос может оказаться неожиданным, давайте вместе разберемся, что говорят эксперты.

Об этом сообщает Health.

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По мнению Дэрина Детвайлера, профессора пищевой политики, мыть курицу — это не только лишнее, но и вредное занятие, которое может принести больше вреда, чем пользы.

"Мыть курицу? Вы только заражаете патогенами всю кухню. На самом деле, вы не улучшаете безопасность продуктов", — говорит он.

Приготовление курицы — наиболее простой способ избежать отравлений

То, что нет необходимости мыть курицу, не означает, что стоит пренебрегать мерами предосторожности. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, около миллиона американцев ежегодно заболевают из-за зараженного птичьего мяса, а главный страх вызывает сальмонелла.

По оценкам Центра, примерно каждая двадцатая упаковка курицы содержит сальмонеллу. Хотя не все инфекции связаны с курицей, сальмонелла ежегодно приводит к около 1,35 миллионам инфекций, 26 500 госпитализаций и 420 смертям в США — больше, чем от любой другой бактерии.

Сырая курица. Фото: Freepik

Инфекция сальмонеллой может проявляться диареей, лихорадкой и болью в животе в течение нескольких дней. Однако, в редких случаях бактерии могут попасть в кровь, суставы или даже мозг, вызывая тяжелые заболевания.

К микробам, вызывающим болезни, передающиеся с пищей, относятся: норовирус, сальмонелла (Salmonella), шигелла (Shigella), Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, золотистый стафилококк (S. aureus), кишечная палочка (E.).

Например, по данным Центра общественного здоровья Минздрава в Украине за 6 месяцев 2022 года чаще всего регистрировали случаи острых кишечных инфекций, вызванных такими возбудителями:

ротавирусная инфекция — 3533 случая;

сальмонеллез — 1028 случаев;

шигеллез — 97 случаев;

вирусный гепатит А — 103 случая;

ботулизм — 51 случай.

Понятно, что люди стремятся к предосторожности, в том числе и мытье курицы, чтобы избежать заражения сальмонеллой, но ополаскивание курицы не уничтожает бактерии, говорит Детвайлер.

"Обычно люди считают, что могут промыть бактерии, но гораздо безопаснее всего, это просто приготовить продукт. При достижении температуры в 165 ºС, вся бактериальная опасность будет устранена", — подчеркивает диетолог Киара Ланди из клиники Майо в Аризоне.

Сырая курица. Фото: Freepik

Промывание курицы перед приготовлением, по данным исследований, может увеличить риск заражения патогенными бактериями. Доктор философии Дэрин Детвайлер утверждает, что процесс мытья курицы способствует распространению бактерий по кухне, заражая поверхности и другие продукты. Результаты наблюдательного исследования, проведенного Министерством сельского хозяйства США, показали, что 60% тех, кто мыл курицу, обнаружили бактерии в раковине, а 26% случаев привели к перекрестному заражению, когда бактерии с курицы попадали в салат.

Однако, как объясняет Детвайлер, информация о том, что курицу необходимо мыть скорее всего уходит своими корнями в семейные традиции приготовления пищи, которые передаются из поколения в поколение.

Тем не менее, современные методы обработки и упаковки птицы делают этот процесс практически излишним.

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