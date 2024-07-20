Лайфхаки для правильного приготування сочевиці

Горох та сочевиця. Фото: Freepik

Сочевиця – це поживний та смачний продукт , який може стати чудовим доповненням до вашого раціону. Вона багата білком, клітковиною, вітамінами та мінералами. Існує кілька видів сочевиці, і кожен із них вимагає небагато різних підходів до приготування.

Новини.LIVE розкажуть, як правильно готувати різні види сочевиці.

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Види сочевиці та їх особливості:

Коричнева сочевиця. Має землістий смак та щільну текстуру. Добре тримає форму при варінні. Використовується в супах, рагу та салатах.

Зелена сочевиця. Має гострий смак та міцну текстуру. Зберігає форму після варіння. Ідеально підходить для салатів та гарнірів.

Червона (або помаранчева) сочевиця. Має м'який, солодкуватий смак. Швидко розварюється, перетворюючись на пюре. Ідеальна для супів та пюре.

Чорна сочевиця. Має ніжний смак та щільну текстуру. Добре зберігає форму. Використовується у салатах і як гарнір.

Жовта сочевиця. Схожа на червону сочевицю за смаком та текстурою. Швидко розварюється. Відмінно підходить для супів та пюре.

Сочевиця та гречка. Фото: Freepik

Підготовка до приготування

Перед приготуванням ретельно відсортуйте сочевицю, видаляючи камінчики та сміття. Промийте сочевицю під холодною водою, доки вода не стане прозорою.

Коричневу, зелену та чорну сочевицю можна замочити на 2-4 години для прискорення процесу варіння та покращення перетравлення.

Червону та жовту сочевицю замочувати не потрібно.

Приготування сочевиці

Коричнева та зелена сочевиця – час варіння 35-45 хвилин. Пропорції води: 1 частина сочевиці до 3 частин води.

Залийте сочевицю водою у каструлі, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні під кришкою до готовності. Посолити за 5-10 хвилин до кінця варіння, щоб уникнути затвердіння оболонки.

Червона та жовта сочевиця – час варіння 15-20 хвилин. Пропорції води: 1 частина сочевиці до 2 частин води.

Залийте сочевицю водою у каструлі, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні під кришкою. Посоліть наприкінці варіння. Ці види сочевиці швидко розварюються та перетворюються на пюре.

Чорна сочевиця - час варіння: 20-25 хвилин. Пропорції води: 1 частина сочевиці до 2,5 частин води.

Залийте сочевицю водою у каструлі, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні під кришкою. Посоліть наприкінці варіння.

Помаранчевий сочевиці. Фото: Freepik

Корисні поради

Додайте лавровий лист, часник, цибулю або зелень при варінні для надання аромату. Спеції, такі як кумін, коріандр, куркума та паприка, нададуть сочевиці насичений смак.

Замість води використовуйте овочевий, курячий або яловичий бульйон для покращення смаку.

Перевіряйте сочевицю на готовність, пробуючи її на смак. Вона має бути м'якою, але не розвалюватися.

Зберігайте приготовану сочевицю в холодильнику до 5 днів або заморозьте на триваліший термін.

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