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Как правильно готовить чечевицу и сколько ее надо варить

20 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Лайфхаки для правильного приготовления чечевицы
Горох и чечевица. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Чечевица — это питательный и вкусный продукт, который может стать отличным дополнением к вашему рациону. Она богата белком, клетчаткой, витаминами и минералами. Существует несколько видов чечевицы, и каждый из них требует немного разных подходов к приготовлению.

Новини.LIVE расскажут, как правильно готовить различные виды чечевицы. 

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Виды чечевицы и их особенности:

  • Коричневая чечевица. Имеет землистый вкус и плотную текстуру. Хорошо держит форму при варке. Используется в супах, рагу и салатах.
  • Зелёная чечевица. Имеет острый вкус и прочную текстуру. Сохраняет форму после варки. Идеально подходит для салатов и гарниров.
  • Красная (или оранжевая) чечевица. Имеет мягкий, сладковатый вкус. Быстро разваривается, превращаясь в пюре. Идеальна для супов и пюре.
  • Черная чечевица. Имеет нежный вкус и плотную текстуру. Хорошо сохраняет форму. Используется в салатах и как гарнир.
  • Жёлтая чечевица.  Похожа на красную чечевицу по вкусу и текстуре. Быстро разваривается. Отлично подходит для супов и пюре.
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Чечевица и гречка. Фото: Freepik

Подготовка к приготовлению

Перед приготовлением тщательно отсортируйте чечевицу, удаляя камешки и мусор. Промойте чечевицу под холодной водой, пока вода не станет прозрачной.

Коричневую, зелёную и чёрную чечевицу можно замочить на 2-4 часа для ускорения процесса варки и улучшения переваривания.

Красную и жёлтую чечевицу замачивать не нужно.

Приготовление чечевицы

Коричневая и зелёная чечевица— время варки 35-45 минут. Пропорции воды: 1 часть чечевицы к 3 частям воды.

Залейте чечевицу водой в кастрюле, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите на медленном огне под крышкой до готовности. Посолите за 5-10 минут до конца варки, чтобы избежать затвердевания оболочки.

Красная и жёлтая чечевица — время варки 15-20 минут. Пропорции воды: 1 часть чечевицы к 2 частям воды.

Залейте чечевицу водой в кастрюле, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите на медленном огне под крышкой. Посолите в конце варки. Эти виды чечевицы быстро развариваются и превращаются в пюре.

Чёрная чечевица — время варки: 20-25 минут. Пропорции воды: 1 часть чечевицы к 2,5 частям воды.

Залейте чечевицу водой в кастрюле, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите на медленном огне под крышкой. Посолите в конце варки.

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Оранжевая чечевица. Фото: Freepik

Полезные советы

Добавьте лавровый лист, чеснок, лук или зелень при варке для придания аромата. Специи, такие как кумин, кориандр, куркума и паприка, придадут чечевице насыщенный вкус.

Вместо воды используйте овощной, куриный или говяжий бульон для улучшения вкуса.

Проверяйте чечевицу на готовность, пробуя её на вкус. Она должна быть мягкой, но не разваливаться.

Храните приготовленную чечевицу в холодильнике до 5 дней или заморозьте на более длительный срок.

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