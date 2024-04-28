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Як правильно пофарбувати яйця цибулинням — збережіть на Великдень

28 квітня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як пофарбувати яйця до Великодня в лушпинні цибулі — покроковий рецепт
Великодні яйця. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дізнайтеся, як правильно використовувати лушпиння цибулі для створення неповторних візерунків на поверхні яєць. Це традиційний метод фарбування яєць до Великодня.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Для початку вам знадобиться цибулиння, яке можна зібрати, зберігаючи його в процесі приготування страв з цибулею. Також вам знадобляться звичайні яйця, цибульні шкірки, натуральні тканини (наприклад, бинти або шкарпетки), нитки та каструля для варіння яєць.

Підготуйте яйця

Перш ніж розпочати процес фарбування, яйця слід промити під струменем холодної води. Це допоможе видалити поверхневі забруднення та полегшить процес фарбування.

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Яйця і лушпиння цибулі. Фото: Freepik

Візьміть лушпиння цибулі і оберніть ними кожне яйце так, щоб вони щільно прилягали до поверхні. Потім оберніть яйця тканиною (наприклад, бинтами або шкарпетками) і прив'яжіть їх нитками так, щоб лушпиння цибулі було надійно закріплене.

Варіть яйця разом з лушпинням цибулі. Покладіть підготовлені яйця в каструлю і залийте їх водою так, щоб вони були повністю занурені. Додайте в каструлю лушпиння цибулі, яке ви використовували для обгортання яєць. Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть яйця протягом 10-15 хвилин.

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Великодні яйця. Фото: Freepik

Дайте яйцям охолонути та видаліть лушпиння. Після варіння остудіть яйця у прохолодній воді, а потім акуратно видаліть обгортання. Ви побачите, що на поверхні яєць утворилися химерні візерунки, надаючи їм унікального та красивого вигляду.

Цей метод фарбування яєць лушпинням цибулі не тільки додає святкового настрою, але і робить яйця натуральними і екологічно чистими.

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