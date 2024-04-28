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Как правильно покрасить яйца луковой шелухой — сохраните на Пасху

28 апреля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как покрасить яйца к Пасхе в луковой шелухе — пошаговый рецепт
Пасхальные яйца. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Узнайте, как правильно использовать луковую шелуху для создания неповторимых узоров на поверхности яиц. Это традиционный метод окрашивания яиц к Пасхе. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Для начала вам потребуется луковая шелуха, которую можно собрать, сохраняя ее в процессе приготовления блюд с луком. Также вам понадобятся обычные яйца, луковые шкурки, натуральные ткани (например, бинты или носки), нитки и кастрюля для варки яиц.

Подготовьте яйца

Прежде чем начать процесс окрашивания, яйца следует промыть под струей холодной воды. Это поможет удалить поверхностные загрязнения и облегчит процесс окрашивания.

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Яйца и луковая шелуха. Фото: Freepik

Возьмите луковую шелуху и оберните ею каждое яйцо так, чтобы она плотно прилегала к поверхности. Затем оберните яйца тканью (например, бинтами или носками) и привяжите их нитками так, чтобы луковая шелуха была надежно закреплена.

Варите яйца вместе с луковой шелухой. Поместите подготовленные яйца в кастрюлю и залейте их водой так, чтобы они были полностью погружены. Добавьте в кастрюлю луковую шелуху, которую вы использовали для обертывания яиц. Доведите воду до кипения, а затем уменьшите огонь и варите яйца в течение 10-15 минут.

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Пасхальные яйца. Фото: Freepik

Дайте яйцам остыть и удалите обертывание. После варки остудите яйца в прохладной воде, а затем аккуратно удалите обертывание. Вы увидите, что на поверхности скорлупы образовались причудливые узоры, придавая яйцам уникальный и красивый вид.

Этот метод окрашивания яиц луковой шелухой не только добавляет праздничное настроение, но и делает яйца натуральными и экологически чистыми.

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