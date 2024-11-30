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Як правильно солити сало, щоб воно було м'яке — секрети

30 листопада 2024 20:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як солити сало, щоб воно було м’яким і ніжним — рецепт для святкового столу
Солоне сало. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сало — класика української кухні, яка завжди прикрасить святковий стіл. Але як зробити його м’яким, ніжним і по-справжньому смачним? Ділимося перевіреним рецептом засолювання, який підкорить вашу родину і гостей. 

Новини.LIVE розкажуть про важливі поради, які допоможуть приготувати ідеальну закуску.

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Сало вважається справжнім делікатесом української кухні, яке завжди доречне на святковому столі. Проте щоб воно вийшло ніжним, м’яким і ароматним, необхідно знати кілька секретів правильного засолювання. 

Яке сало вибрати

Ключ до успішного засолювання — якісне сало.

Ось кілька порад, як його обрати:

  • Найкраще брати шматки товщиною від 3 до 5 см.
  • Сало повинно бути білим або мати злегка рожевий відтінок, що свідчить про його свіжість.
  • Шкірка має бути тонкою, чистою, без сторонніх запахів.
  • Перевірте, чи сало м’яке на дотик.
як правильно засолити сало
Сало та спеції. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • сало 1 кг;
  • сіль (кам’яна) 150-200 г;
  • часник 6-8 зубчиків;
  • лавровий лист 4-5 штук;
  • чорний перець горошком 1 чайна ложка;
  • паприка, коріандр або інші спеції.

Спосіб приготування 

Помийте сало під холодною водою і ретельно обсушіть паперовими рушниками. За бажанням, наріжте його на шматки розміром 10-15 см для зручності.

У невеликій мисці змішайте сіль, перець і спеції. Почистіть часник і подрібніть його на тонкі пластинки.

Натріть кожен шматок сала сіллю, приділяючи особливу увагу зрізам. Додайте часник, втираючи його в поверхню сала.

Викладіть шматки сала у контейнер або скляну банку, пересипаючи їх лавровим листом і горошинами перцю.

Накрийте сало харчовою плівкою або кришкою та залиште при кімнатній температурі на 12 годин. Потім поставте його в холодильник на 3-5 днів.

як смачно та правильно засолити сало
Сало та цибуля. Фото: Freepik

Секрети ідеального сала

Не шкодуйте солі. Сало візьме стільки солі, скільки потрібно, а зайве можна буде прибрати перед подачею.

Не шкодуйте часника та спецій. Їхній аромат чудово проникає в сало, але не перестарайтеся, щоб не перебити натуральний смак.

Чим довше сало солиться, тим воно буде смачнішим. Після 5 днів у холодильнику його можна заморозити для тривалого зберігання.

Подача на святковий стіл

Перед подачею дістаньте сало з холодильника, зніміть зайву сіль і наріжте тонкими шматочками. Викладіть на тарілку, додайте кілька пір’їн зеленої цибулі, квашені огірочки чи шматочки бородинського хліба.

Таке сало буде ніжним, ароматним і м’яким, і стане справжньою окрасою святкового столу.

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