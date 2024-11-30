Як солити сало, щоб воно було м’яким і ніжним — рецепт для святкового столу

Солоне сало. Фото: Freepik

Сало — класика української кухні, яка завжди прикрасить святковий стіл. Але як зробити його м’яким, ніжним і по-справжньому смачним? Ділимося перевіреним рецептом засолювання, який підкорить вашу родину і гостей.

Новини.LIVE розкажуть про важливі поради, які допоможуть приготувати ідеальну закуску.

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Сало вважається справжнім делікатесом української кухні, яке завжди доречне на святковому столі. Проте щоб воно вийшло ніжним, м’яким і ароматним, необхідно знати кілька секретів правильного засолювання.

Яке сало вибрати

Ключ до успішного засолювання — якісне сало.

Ось кілька порад, як його обрати:

Найкраще брати шматки товщиною від 3 до 5 см.

Сало повинно бути білим або мати злегка рожевий відтінок, що свідчить про його свіжість.

Шкірка має бути тонкою, чистою, без сторонніх запахів.

Перевірте, чи сало м’яке на дотик.

Сало та спеції. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

сало 1 кг;

сіль (кам’яна) 150-200 г;

часник 6-8 зубчиків;

лавровий лист 4-5 штук;

чорний перець горошком 1 чайна ложка;

паприка, коріандр або інші спеції.

Спосіб приготування

Помийте сало під холодною водою і ретельно обсушіть паперовими рушниками. За бажанням, наріжте його на шматки розміром 10-15 см для зручності.

У невеликій мисці змішайте сіль, перець і спеції. Почистіть часник і подрібніть його на тонкі пластинки.

Натріть кожен шматок сала сіллю, приділяючи особливу увагу зрізам. Додайте часник, втираючи його в поверхню сала.

Викладіть шматки сала у контейнер або скляну банку, пересипаючи їх лавровим листом і горошинами перцю.

Накрийте сало харчовою плівкою або кришкою та залиште при кімнатній температурі на 12 годин. Потім поставте його в холодильник на 3-5 днів.

Сало та цибуля. Фото: Freepik

Секрети ідеального сала

Не шкодуйте солі. Сало візьме стільки солі, скільки потрібно, а зайве можна буде прибрати перед подачею.

Не шкодуйте часника та спецій. Їхній аромат чудово проникає в сало, але не перестарайтеся, щоб не перебити натуральний смак.

Чим довше сало солиться, тим воно буде смачнішим. Після 5 днів у холодильнику його можна заморозити для тривалого зберігання.

Подача на святковий стіл

Перед подачею дістаньте сало з холодильника, зніміть зайву сіль і наріжте тонкими шматочками. Викладіть на тарілку, додайте кілька пір’їн зеленої цибулі, квашені огірочки чи шматочки бородинського хліба.

Таке сало буде ніжним, ароматним і м’яким, і стане справжньою окрасою святкового столу.

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