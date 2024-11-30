Как солить сало, чтобы оно было мягким и нежным – рецепт для праздничного стола

Соленое сало. Фото: Freepik

Но как сделать его мягким, нежным и по-настоящему вкусным? Делимся проверенным рецептом засолки, который покорит вашу семью и гостей.

Новини.LIVE расскажут о важных советах, которые помогут приготовить идеальную закуску.

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Сало считается настоящим деликатесом украинской кухни, которое всегда уместно на праздничном столе. Однако чтобы оно получилось нежным, мягким и ароматным, необходимо знать несколько секретов правильного засоливания.

Какое сало выбрать

Ключ к успешной засолке — качественное сало.

Вот несколько советов, как его выбрать:

Лучше всего брать куски толщиной от 3 до 5 см.

Сало должно быть белым или слегка розовым оттенком, что свидетельствует о его свежести.

Кожа должна быть тонкой, чистой, без посторонних запахов.

Проверьте, сало ли мягкое на ощупь.

Сало и специи Фото: Freepik

Вам понадобится:

сало 1 кг;

соль (каменная) 150-200 г;

чеснок 6-8 зубчиков;

лавровый лист 4-5 штук;

черный перец горошком 1 чайная ложка;

паприка, кориандр или другие специи.

Способ приготовления

Помойте сало под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами.

В небольшой миске смешайте соль, перец и специи. Почистите чеснок и измельчите его на тонкие пластинки.

Натрите каждый кусок сала солью, уделяя особое внимание срезам. Добавьте чеснок, втирая его в поверхность сала.

Выложите куски сала в контейнер или стеклянную банку, пересыпая их лавровым листом и горошинами перца.

Накройте сало пищевой пленкой или крышкой и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Затем поставьте его в холодильник на 3-5 дней.

Сало и лук.

Секреты идеального сала

Не жалейте соли. Сало возьмет столько соли, сколько нужно, а лишнее можно убрать перед подачей.

Не жалейте чеснока и специй. Их аромат прекрасно проникает в сало, но не перестарайтесь, чтобы не перебить натуральный вкус.

Чем длиннее сало солится, тем оно будет вкуснее. После 5 дней в холодильнике его можно заморозить для длительного хранения.

Подача на праздничный стол

Перед подачей достаньте сало из холодильника, снимите лишнюю соль и нарежьте тонкими кусочками. Выложите на тарелку, добавьте несколько перьев зеленого лука, квашеные огурчики или кусочки бородинского хлеба.

Такое сало будет нежным, ароматным и мягким, и станет настоящим украшением праздничного стола.

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