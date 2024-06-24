Заготівлі кукурудзи на зиму – як правильно варити

Кукурудза на столі. Фото: Freepik

Кукурудза — це не тільки смачний, але і корисний продукт, який можна вживати цілий рік. Ми розповімо, як правильно варити кукурудзу і як її законсервувати на зиму, щоб насолоджуватися смаком свіжих зерен навіть у холодну пору року.

Новини.LIVE. розкажуть, як правильно готувати кукурудзу.

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Як правильно варити кукурудзу

Для варіння найкраще підходять солодкі сорти кукурудзи, які мають м'які та соковиті зерна.

Вибирайте свіжі качани з яскраво-зеленими обгортками та вологими шовковистими нитками. Зерна повинні бути щільними та соковитими.

Кукурудза на столі. Фото: Freepik

Зніміть лушпиння і шовковисті нитки з качанів. Можна залишити невелику кількість обгорток для надання аромату при варінні.

Варіння кукурудзи

Наповніть велику каструлю водою так, щоб вона повністю покривала кукурудзу.

Додайте трохи цукру для посилення смаку (близько 1-2 столових ложок на 4 літри води). Не рекомендується додавати сіль у воду, оскільки це може зробити зерна жорсткими.

Доведіть воду до кипіння і потім додайте очищені качани кукурудзи. Зменшіть вогонь до середнього та варіть кукурудзу.

Час варіння кукурудзи

Молоду кукурудзу варіть 10-15 хвилин.

Стару кукурудзу варіть 20-30 хвилин, перевіряючи готовність зерен на смак.

Після варіння обережно дістаньте кукурудзу з води за допомогою щипців. Подавайте гарячу кукурудзу, приправивши вершковим маслом та сіллю за смаком.

Як консервувати кукурудзу на зиму

Вибирайте свіжі та стиглі качани із щільними зернами. Очистіть кукурудзу від лушпиння та ниток.

Наріжте зерна з качанів гострим ножем або спеціальним інструментом для зняття зерен.

Бланшування зерен

Наповніть велику каструлю водою та доведіть до кипіння. Зануріть кукурудзяні зерна в киплячу воду на 3-4 хвилини.

Відразу після бланшування помістіть зерна в холодну воду з льодом, щоб зупинити процес приготування.

Кукурудза на столі. Фото: Freepik

Консервування

Ретельно вимийте та стерилізуйте скляні банки та кришки.

У великій каструлі змішайте 2 літри води, 1 столову ложку солі та 1 столову ложку цукру. Доведіть до кипіння.

Наповніть стерилізовані банки кукурудзяними зернами, що бланширують, залишаючи близько 2 см від верхнього краю. Залийте кукурудзу гарячим маринадом повністю покриваючи зерна.

Щільно закрийте банки кришками і помістіть в каструлю з гарячою водою для стерилізації. Вода повинна покривати банки на 2/3 їхньої висоти.

Стерилізуйте банки в окропі:

пів літрові банки: 30 хв.;

літрові банки: 45 хв.

Обережно вийміть банки з каструлі і залиште охолоджуватися на кухонному рушнику при кімнатній температурі.

Після повного охолодження переконайтеся, що кришки щільно закриті та немає витоків. Зберігайте консервовану кукурудзу у прохолодному, темному місці.

Поради та рекомендації

При консервуванні можна додати до банків різні спеції, такі як лавровий лист, чорний перець горошком або кріп для надання додаткового аромату.

Завжди стежте за стерильністю посуду та інструментів, щоб запобігти розвитку бактерій та плісняви.

Консервована кукурудза може зберігатись до 12 місяців за правильних умов.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися смачною та соковитою кукурудзою цілий рік.

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