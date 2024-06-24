Заготовки кукурузы на зиму — как правильно варить

Кукуруза на столе. Фото: Freepik

Кукуруза — это не только вкусный, но и полезный продукт, который можно употреблять круглый год. Мы расскажем, как правильно варить кукурузу и как ее законсервировать на зиму, чтобы наслаждаться вкусом свежих зерен даже в холодное время года.

Новини.LIVE. расскажут, как правильно готовить кукурузу.

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Как правильно варить кукурузу

Для варки лучше всего подходят сладкие сорта кукурузы, которые имеют мягкие и сочные зерна.

Выбирайте свежие початки с ярко-зелеными обертками и влажными шелковистыми нитями. Зерна должны быть плотными и сочными.

Кукуруза на столе. Фото: Freepik

Снимите шелуху и шелковистые нити с початков. Можно оставить небольшое количество оберток для придания аромата при варке.

Варка кукурузы

Наполните большую кастрюлю водой так, чтобы она полностью покрывала кукурузу.

Добавьте немного сахара для усиления вкуса (около 1-2 столовых ложек на 4 литра воды). Не рекомендуется добавлять соль в воду, так как это может сделать зерна жесткими.

Доведите воду до кипения и затем добавьте очищенные початки кукурузы. Уменьшите огонь до среднего и варите кукурузу.

Время варки кукурузы

Молодую кукурузу варите 10-15 минут.

Старую кукурузу варите 20-30 минут, проверяя готовность зерен на вкус.

После варки аккуратно выньте кукурузу из воды с помощью щипцов. Подавайте горячую кукурузу, приправив сливочным маслом и солью по вкусу.

Как консервировать кукурузу на зиму

Выбирайте свежие и спелые початки с плотными зернами. Очистите кукурузу от шелухи и нитей.

Нарежьте зерна с початков острым ножом или специальным инструментом для снятия зерен.

Бланшировка зерен

Наполните большую кастрюлю водой и доведите до кипения. Погрузите кукурузные зерна в кипящую воду на 3-4 минуты.

Сразу после бланшировки поместите зерна в холодную воду со льдом для остановки процесса приготовления.

Кукуруза на столе. Фото: Freepik

Консервирование

Тщательно вымойте и стерилизуйте стеклянные банки и крышки.

В большой кастрюле смешайте 2 литра воды, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку сахара. Доведите до кипения.

Наполните стерилизованные банки бланшированными кукурузными зернами, оставляя около 2 см от верхнего края. Залейте кукурузу горячим маринадом, полностью покрывая зерна.

Плотно закройте банки крышками и поместите их в кастрюлю с горячей водой для стерилизации. Вода должна покрывать банки на 2/3 их высоты.

Стерилизуйте банки в кипящей воде:

пол-литровые банки: 30 минут;

литровые банки: 45 минут.

Осторожно выньте банки из кастрюли и оставьте их охлаждаться на кухонном полотенце при комнатной температуре.

После полного охлаждения убедитесь, что крышки плотно закрыты и нет утечек. Храните консервированную кукурузу в прохладном, темном месте.

Советы и рекомендации

При консервировании можно добавить в банки различные специи, такие как лавровый лист, черный перец горошком или укроп для придания дополнительного аромата.

Всегда следите за стерильностью посуды и инструментов, чтобы предотвратить развитие бактерий и плесени.

Консервированная кукуруза может храниться до 12 месяцев при правильных условиях.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусной и сочной кукурузой круглый год.

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