Заготовки кукурузы на зиму — как правильно варить

Как правильно варить кукурузу и законсервировать ее на зиму
Кукуруза — это не только вкусный, но и полезный продукт, который можно употреблять круглый год. Мы расскажем, как правильно варить кукурузу и как ее законсервировать на зиму, чтобы наслаждаться вкусом свежих зерен даже в холодное время года.
Новини.LIVE. расскажут, как правильно готовить кукурузу.
Как правильно варить кукурузу
Для варки лучше всего подходят сладкие сорта кукурузы, которые имеют мягкие и сочные зерна.
Выбирайте свежие початки с ярко-зелеными обертками и влажными шелковистыми нитями. Зерна должны быть плотными и сочными.
Снимите шелуху и шелковистые нити с початков. Можно оставить небольшое количество оберток для придания аромата при варке.
Варка кукурузы
Наполните большую кастрюлю водой так, чтобы она полностью покрывала кукурузу.
Добавьте немного сахара для усиления вкуса (около 1-2 столовых ложек на 4 литра воды). Не рекомендуется добавлять соль в воду, так как это может сделать зерна жесткими.
Доведите воду до кипения и затем добавьте очищенные початки кукурузы. Уменьшите огонь до среднего и варите кукурузу.
Время варки кукурузы
- Молодую кукурузу варите 10-15 минут.
- Старую кукурузу варите 20-30 минут, проверяя готовность зерен на вкус.
После варки аккуратно выньте кукурузу из воды с помощью щипцов. Подавайте горячую кукурузу, приправив сливочным маслом и солью по вкусу.
Как консервировать кукурузу на зиму
Выбирайте свежие и спелые початки с плотными зернами. Очистите кукурузу от шелухи и нитей.
Нарежьте зерна с початков острым ножом или специальным инструментом для снятия зерен.
Бланшировка зерен
Наполните большую кастрюлю водой и доведите до кипения. Погрузите кукурузные зерна в кипящую воду на 3-4 минуты.
Сразу после бланшировки поместите зерна в холодную воду со льдом для остановки процесса приготовления.
Консервирование
Тщательно вымойте и стерилизуйте стеклянные банки и крышки.
В большой кастрюле смешайте 2 литра воды, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку сахара. Доведите до кипения.
Наполните стерилизованные банки бланшированными кукурузными зернами, оставляя около 2 см от верхнего края. Залейте кукурузу горячим маринадом, полностью покрывая зерна.
Плотно закройте банки крышками и поместите их в кастрюлю с горячей водой для стерилизации. Вода должна покрывать банки на 2/3 их высоты.
Стерилизуйте банки в кипящей воде:
- пол-литровые банки: 30 минут;
- литровые банки: 45 минут.
Осторожно выньте банки из кастрюли и оставьте их охлаждаться на кухонном полотенце при комнатной температуре.
После полного охлаждения убедитесь, что крышки плотно закрыты и нет утечек. Храните консервированную кукурузу в прохладном, темном месте.
Советы и рекомендации
При консервировании можно добавить в банки различные специи, такие как лавровый лист, черный перец горошком или укроп для придания дополнительного аромата.
Всегда следите за стерильностью посуды и инструментов, чтобы предотвратить развитие бактерий и плесени.
Консервированная кукуруза может храниться до 12 месяцев при правильных условиях.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусной и сочной кукурузой круглый год.
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