Як правильно варити зелений горошок – час приготування.

Зелений горошок. Фото: Freepik

Зелений горошок важливо не переварити, інакше він втратить свій колір та соковитість. Є кілька рекомендацій, з якими ми радимо ознайомитись.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Якщо у вас свіжий зелений горошок, почніть з того, щоб позбавитися стебел і підготувати до варіння. Якщо горошок заморожений досить просто розморозити його.

Налийте у велику каструлю воду і доведіть до кипіння. Додайте трохи солі для надання смаку, хоч це необов'язково.

Зелений горошок. Фото: Freepik

Зануріть горошок у киплячу воду. Зазвичай, зелений горошок варять від 3 до 5 хвилин. Він повинен залишатися яскравим і хрустким, тому не переварювайте його.

Після того як горошок стане ніжним, швидко перекладіть його в друшляк і промийте холодною водою. Це допоможе зупинити процес варіння та зберегти яскравість кольору.

Подайте зелений горошок теплим або прохолодним як гарнір до основної страви. Перед подачею його можна посипати дрібно нарізаним кропом чи петрушкою для додаткового смаку та аромату.

Дотримуючись цих кроків, ви отримаєте добре приготований зелений горошок, який буде яскравим, ніжним і соковитим.

Чим корисний зелений горошок

Зелений горошок — це не лише смачний, а й дуже корисний продукт.

Зелений горошок. Фото: Freepik

Ось кілька причин, чому його варто включати до раціону:

Поживні речовини . Зелений горошок містить безліч вітамінів та мінералів, включаючи вітаміни А, С, К, фолієву кислоту, калій та залізо. Ці елементи відіграють важливу роль у підтримці здоров'я кісток, імунної системи та крові.

. Зелений горошок містить безліч вітамінів та мінералів, включаючи вітаміни А, С, К, фолієву кислоту, калій та залізо. Ці елементи відіграють важливу роль у підтримці здоров'я кісток, імунної системи та крові. Джерело клітковини . Клітковина, що міститься в зеленому горошку, сприяє нормалізації роботи кишечника, покращує перетравлення їжі та запобігає запорам.

. Клітковина, що міститься в зеленому горошку, сприяє нормалізації роботи кишечника, покращує перетравлення їжі та запобігає запорам. Низька калорійність. Зелений горошок відрізняється низьким вмістом калорій, що робить його відмінним вибором для людей, які стежать за своєю вагою або дотримуються дієти.

Зелений горошок відрізняється низьким вмістом калорій, що робить його відмінним вибором для людей, які стежать за своєю вагою або дотримуються дієти. Антиоксиданти. Цей продукт містить антиоксиданти, такі як каротиноїди та лутеїн, які допомагають захищати клітини організму від впливу вільних радикалів та знижують ризик розвитку різних захворювань, включаючи серцево-судинні та онкологічні.

Цей продукт містить антиоксиданти, такі як каротиноїди та лутеїн, які допомагають захищати клітини організму від впливу вільних радикалів та знижують ризик розвитку різних захворювань, включаючи серцево-судинні та онкологічні. Поліпшення зору. Завдяки високому вмісту лютеїну, зелений горошок сприяє покращенню зору та захисту очей від вікових змін.

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