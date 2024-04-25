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Как правильно варить зеленый горошек — простые советы

25 апреля 2024 14:22
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Янина Томенко
Редактор
Как правильно варить зеленый горошек — время приготовления.
Зеленый горошек. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Зеленый горошек важно не переварить, иначе он потеряет свой цвет и сочность. Есть несколько рекомендаций, с которыми мы советуем ознакомиться. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Если у вас свежий зеленый горошек, начните с того, чтобы избавиться от стеблей и подготовить к варке.  Если горошек замороженный, достаточно просто разморозить его.

Налейте в большую кастрюлю воду и доведите ее до кипения. Добавьте немного соли для придания вкуса, хотя это необязательно.

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Зеленый горошек. Фото: Freepik

Погрузите горошек в кипящую воду. Обычно зеленый горошек варят от 3 до 5 минут. Он должен оставаться ярким и хрустящим, поэтому не переваривайте его.

После того как горошек станет нежным, быстро переложите его в дуршлаг и промойте холодной водой. Это поможет остановить процесс варки и сохранить яркость цвета.

Подайте зеленый горошек теплым или прохладным в качестве гарнира к основному блюду. Перед подачей его можно посыпать мелко нарезанным укропом или петрушкой для дополнительного вкуса и аромата.

Следуя этим шагам, вы получите отлично приготовленный зеленый горошек, который будет ярким, нежным и сочным. 

Чем полезен зеленый горошек 

Зеленый горошек — это не только вкусный, но и очень полезный продукт. 

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Зеленый горошек. Фото: Freepik

Вот несколько причин, почему его стоит включать в рацион:

  • Питательные вещества. Зеленый горошек содержит множество витаминов и минералов, включая витамины А, С, К, фолиевую кислоту, калий и железо. Эти элементы играют важную роль в поддержании здоровья костей, иммунной системы и крови.
  • Источник клетчатки. Клетчатка, содержащаяся в зеленом горошке, способствует нормализации работы кишечника, улучшает переваривание пищи и предотвращает запоры.
  • Низкая калорийность. Зеленый горошек отличается низким содержанием калорий, что делает его отличным выбором для людей, следящих за своим весом или соблюдающих диету.
  • Антиоксиданты. Этот продукт содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды и лутеин, которые помогают защищать клетки организма от воздействия свободных радикалов и снижают риск развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.
  • Улучшение зрения. Благодаря высокому содержанию лютеина, зеленый горошек способствует улучшению зрения и защите глаз от возрастных изменений.

Ранее мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

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