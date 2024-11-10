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Як правильно їсти хурму — зі шкіркою чи без

10 листопада 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як правильно їсти хурму — зі шкіркою чи без, поради та факти
Хурма на тарілці. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Яскрава та соковита хурма — улюблений фрукт осені. Проте часто виникає запитання: чи варто її їсти зі шкіркою чи краще очистити? Дізнайтеся, як правильно вживати хурму, щоб отримати максимум вітамінів та уникнути неприємних відчуттів.

Новини.LIVE розкажуть, що криється під шкіркою хурми і як її вживання впливає на організм.

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Хурма — це не тільки яскравий, солодкий і соковитий фрукт, але і джерело корисних речовин, які роблять її цінним продуктом для зміцнення здоров'я. Однак, щоб насолодитися всіма перевагами хурми, важливо правильно її вживати. Одне з питань, яке часто виникає: чи можна їсти хурму зі шкіркою чи краще її очищати?

як правильно їсти хурму
Стигла хурма. Фото: Freepik

Шкірка хурми: користь чи шкода?

Шкірка хурми містить безліч поживних речовин, які не завжди можна знайти у м'якоті. У ній містяться антиоксиданти, клітковина та вітаміни, такі як А та С. Клітковина допомагає у травленні та підтримує здорову мікрофлору кишечника, а антиоксиданти захищають організм від впливу вільних радикалів та допомагають уповільнити процеси старіння.

Проте, шкірка може бути занадто щільною і містити високу кількість дубильних речовин — саме вони надають фрукту терпкості. Дубильні речовини у великій кількості можуть викликати дискомфорт у шлунку та навіть неприємні відчуття у роті. Тому, якщо хурма терпка і залишає в'яжуче відчуття, краще зняти шкірку.

Коли хурму варто їсти зі шкіркою

Якщо ви придбали стиглу, м'яку та солодку хурму без терпкості, її цілком можна їсти разом із шкіркою. Стигла хурма (наприклад, сорту "Корольок") має приємну текстуру шкірки і практично позбавлена терпкості, що робить її безпечною для вживання в первозданному вигляді. Шкірка такої хурми легко розжовується та не викликає неприємних відчуттів.

Крім того, сезон хурма, зібрана з місцевих садів, не проходить обробки хімікатами. Така шкірка не містить шкідливих речовин і ідеально підходить для вживання разом із м'якоттю.

Коли шкірку краще видалити

Якщо ви купили хурму в супермаркеті, особливо з далеких країн, варто очистити шкірку. Для транспортування фруктів шкірку обробляють восковими покриттями та спеціальними консервантами. Ці речовини можуть зберігатися на поверхні плода та негативно впливати на організм, якщо їх вживати разом із шкіркою.

як є хурму зі шкіркою чи без
Плоди хурми. Фото: Freepik

Також шкірку варто видалити, якщо фрукт терпкий і щільний на дотик. Терпкість сигналізує про велику кількість танінів (дубільних речовин), які можуть спричинити неприємне відчуття сухості у роті та навіть призвести до розладів шлунка. Очищена хурма легше засвоюється і приносить більше задоволення при вживанні.

Як правильно підготувати хурму до вживання

Щоб хурма була максимально безпечною та корисною, перед вживанням її потрібно добре вимити під проточною водою, а також можна на кілька хвилин замочити у теплій воді. Якщо ви хочете з'їсти хурму зі шкіркою, рекомендується потерти її м'якою щіткою, щоб видалити будь-які забруднення та залишки обробки.

Стиглу хурму можна порізати часточками і з'їсти як яблуко. Якщо шкірка здається занадто щільною, її легко можна зняти за допомогою ножа чи овочечистки.

Висновок

Хурму можна їсти як зі шкіркою, так і без, залежно від її стиглості, сорту та ваших уподобань. Стиглу і м'яку хурму, особливо без обробки, можна сміливо вживати зі шкіркою для отримання додаткових вітамінів та клітковини. Якщо хурма терпка або зазнала хімічної обробки, краще очистити її для комфортного та безпечного вживання.

Таким чином, враховуючи невеликі нюанси, можна насолоджуватися цим корисним фруктом та отримати максимум задоволення та користі від кожної часточки.

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