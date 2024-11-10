Как правильно есть хурму — с кожурой или без, советы и факты

Хурма на тарелке. Фото: Freepik

Яркая и сочная хурма — любимый фрукт осени. Но часто возникает вопрос: стоит ли её есть с кожурой или лучше очистить? Узнайте, как правильно употреблять хурму, чтобы получить максимум витаминов и избежать неприятных ощущений.

Новини.LIVE расскажут, что кроется под кожурой хурмы и как ее употребление влияет на организм.

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Хурма — это не только яркий, сладкий и сочный фрукт, но и кладезь полезных веществ, которые делают ее ценным продуктом для укрепления здоровья. Однако, чтобы насладиться всеми преимуществами хурмы, важно правильно ее употреблять. Один из вопросов, который часто возникает: можно ли есть хурму с кожурой или лучше ее очищать?

Спелая хурма. Фото: Freepik

Кожура хурмы: польза или вред?

Кожура хурмы содержит множество питательных веществ, которые не всегда можно найти в мякоти. В ней содержатся антиоксиданты, клетчатка и витамины, такие как А и С. Клетчатка помогает в пищеварении и поддерживает здоровую микрофлору кишечника, а антиоксиданты защищают организм от воздействия свободных радикалов и помогают замедлить процессы старения.

Однако, кожура может быть слишком плотной и содержать высокое количество дубильных веществ — именно они придают фрукту терпкость. Дубильные вещества в большом количестве могут вызывать дискомфорт в желудке и даже неприятные ощущения во рту. Поэтому, если хурма терпкая и оставляет вяжущее ощущение, лучше кожуру снять.

Когда хурму стоит есть с кожурой

Если вы приобрели спелую, мягкую и сладкую хурму без терпкости, ее вполне можно есть вместе с кожурой. Спелая хурма (например, сорта "Королек") имеет приятную текстуру кожуры и практически лишена терпкости, что делает ее безопасной для употребления в первозданном виде. Кожура такой хурмы легко разжевывается и не вызывает неприятных ощущений.

Кроме того, в сезон хурма, собранная с местных садов, не проходит обработки химикатами. Такая кожура не содержит вредных веществ и идеально подходит для употребления вместе с мякотью.

Когда кожуру лучше удалить

Если вы купили хурму в супермаркете, особенно из дальних стран, кожуру стоит очистить. Для транспортировки фруктов кожуру обрабатывают восковыми покрытиями и специальными консервантами. Эти вещества могут сохраняться на поверхности плода и негативно влиять на организм, если их употреблять вместе с кожурой.

Плоды хурмы. Фото: Freepik

Также кожуру стоит удалить, если фрукт терпкий и плотный на ощупь. Терпкость сигнализирует о большом количестве танинов (дубильных веществ), которые могут вызывать неприятное ощущение сухости во рту и даже привести к расстройствам желудка. Очищенная хурма легче усваивается и доставляет больше удовольствия при употреблении.

Как правильно подготовить хурму к употреблению

Чтобы хурма была максимально безопасной и полезной, перед употреблением ее нужно хорошо вымыть под проточной водой, а также можно на несколько минут замочить в теплой воде. Если вы хотите съесть хурму с кожурой, рекомендуется потереть ее мягкой щеткой, чтобы удалить любые загрязнения и остатки обработок.

Спелую хурму можно порезать дольками и съесть как яблоко. Если кожура кажется слишком плотной, ее легко можно снять с помощью ножа или овощечистки.

Вывод

Хурму можно есть как с кожурой, так и без, в зависимости от ее спелости, сорта и ваших предпочтений. Спелую и мягкую хурму, особенно без обработки, можно смело употреблять с кожурой для получения дополнительных витаминов и клетчатки. Если хурма терпкая или подверглась химической обработке, лучше очистить ее для комфортного и безопасного употребления.

Таким образом, учитывая небольшие нюансы, можно наслаждаться этим полезным фруктом и получить максимум удовольствия и пользы от каждой дольки.

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