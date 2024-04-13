Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Як правильно зберігати авокадо, щоб воно не темніло arrow

Як правильно зберігати авокадо, щоб воно не темніло

13 квітня 2024 09:05
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Як зберігати авокадо в холодильнику цілий чи половинку
Авокадо та лимон. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Авокадо досить вибагливий фрукт у зберіганні. Часто на полицях супермаркетів можна зустріти надто зелений або стиглий плід. Є кілька рекомендацій, як правильно зберігати авокадо.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Декілька порад про те, як правильно зберігати авокадо в домашніх умовах.

null
Авокадо на столі. Фото: Freepik

Якщо авокадо ще не дозріло, зберігайте при кімнатній температурі. Це може тривати від 4 до 7 днів, залежно від початкової зрілості фрукта. Перевірте готовність авокадо, натискаючи легким тиском. Зрілий авокадо буде трохи пружним, але не м'яким, коли ви натискаєте на нього.

Зберігання у холодильнику

Якщо авокадо вже дозріло, але ви не збираєтеся його відразу вживати, зберігайте його в холодильнику. Це сповільнить процес дозрівання та допоможе зберегти фрукт у свіжому стані. Перед тим переконайтеся, що авокадо не пошкоджено.

Зберігання разом із лимоном або лимонним соком

Якщо ви ріжете тільки частину авокадо і хочете зберегти частину, що залишилася, обробіть його лимонним соком або покладіть разом зі шматочком лимона. Це допоможе уникнути окислення та збереже колір м'якоті.

null
Плоди авокадо. Фото: Freepik

Заморожування

Якщо у вас є занадто багато авокадо або хочете зберегти його на довгий термін, можна заморозити м'якоть. Для цього ви можете нарізати авокадо, видалити кісточку та обробити м'якоть лимонним соком, потім помістити в морозильний пакет та заморозити. Пам'ятайте, що після розморожування текстура авокадо може змінитися, і вона стане м'якшою.

Як зберігати половинку авокадо, щоб воно не потемніло

Щоб зберегти половину авокадо, достатньо нанесли на зріз трохи олії. Завдяки цьому способу, авокадо не темнітиме.

Дотримання цих простих правил допоможе вам зберегти ваше авокадо свіжим та смачним на довше.

Раніше ми писали про корисні властивості авокадо, про які мало хто знає.

Ще ми писали про ТОП 4 продукти, які продовжують молодість, якщо їх їсти на сніданок.

їжа
фрукти
лайфхаки
авокадо
зберігання продуктів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен