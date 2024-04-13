Як зберігати авокадо в холодильнику цілий чи половинку

Авокадо та лимон. Фото: Freepik

Авокадо досить вибагливий фрукт у зберіганні. Часто на полицях супермаркетів можна зустріти надто зелений або стиглий плід. Є кілька рекомендацій, як правильно зберігати авокадо.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Авокадо на столі. Фото: Freepik

Якщо авокадо ще не дозріло, зберігайте при кімнатній температурі. Це може тривати від 4 до 7 днів, залежно від початкової зрілості фрукта. Перевірте готовність авокадо, натискаючи легким тиском. Зрілий авокадо буде трохи пружним, але не м'яким, коли ви натискаєте на нього.

Зберігання у холодильнику

Якщо авокадо вже дозріло, але ви не збираєтеся його відразу вживати, зберігайте його в холодильнику. Це сповільнить процес дозрівання та допоможе зберегти фрукт у свіжому стані. Перед тим переконайтеся, що авокадо не пошкоджено.

Зберігання разом із лимоном або лимонним соком

Якщо ви ріжете тільки частину авокадо і хочете зберегти частину, що залишилася, обробіть його лимонним соком або покладіть разом зі шматочком лимона. Це допоможе уникнути окислення та збереже колір м'якоті.

Плоди авокадо. Фото: Freepik

Заморожування

Якщо у вас є занадто багато авокадо або хочете зберегти його на довгий термін, можна заморозити м'якоть. Для цього ви можете нарізати авокадо, видалити кісточку та обробити м'якоть лимонним соком, потім помістити в морозильний пакет та заморозити. Пам'ятайте, що після розморожування текстура авокадо може змінитися, і вона стане м'якшою.

Як зберігати половинку авокадо, щоб воно не потемніло

Щоб зберегти половину авокадо, достатньо нанесли на зріз трохи олії. Завдяки цьому способу, авокадо не темнітиме.

Дотримання цих простих правил допоможе вам зберегти ваше авокадо свіжим та смачним на довше.

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