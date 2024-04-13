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Как правильно хранить авокадо, чтобы оно не темнело

13 апреля 2024 09:05
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Янина Томенко
Редактор
Как хранить авокадо в холодильнике целый или половинку
Авокадо и лимон. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Авокадо довольно привередливый фрукт в хранении. Часто на полках супермаркетов можно встретить слишком зеленый или слишком спелый плод. Есть несколько рекомендаций, как правильно хранить авокадо. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Авокадо на столе. Фото: Freepik

Если авокадо еще не созрело, храните его при комнатной температуре. Это может занять от 4 до 7 дней, в зависимости от начальной зрелости фрукта. Проверьте готовность авокадо, нажимая на него легким давлением. Зрелый авокадо будет немного упругим, но не мягким, когда вы нажимаете на него.

Хранение в холодильнике

Если авокадо уже созрело, но вы не собираетесь его сразу употреблять, храните его в холодильнике. Это замедлит процесс созревания и поможет сохранить фрукт в свежем состоянии. Перед этим убедитесь, что авокадо не повреждено.

Хранение вместе с лимоном или лимонным соком

Если вы режете только часть авокадо и хотите сохранить оставшуюся часть, обработайте его лимонным соком или положите вместе с кусочком лимона. Это поможет избежать окисления и сохранит цвет мякоти.

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Плоды авокадо. Фото: Freepik

Замораживание 

Если у вас есть слишком много авокадо или вы хотите сохранить его на долгий срок, можно заморозить мякоть. Для этого вы можете нарезать авокадо, удалить косточку и обработать мякоть лимонным соком, затем поместить в морозильный пакет и заморозить. Помните, что после размораживания текстура авокадо может измениться, и оно станет более мягким.

Как хранить половинку авокадо, чтобы оно не потемнело 

Чтобы сохранить половину авокадо, достаточно нанесли на срез немного растительного масла. Благодаря этому способу, авокадо не будет темнеть. 

Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить ваше авокадо свежим и вкусным на дольше.

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Еще мы писали про ТОП 4 продукта, которые продлевают молодость, если их есть на завтрак.

еда
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