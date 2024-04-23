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Як правильно зберігати банани, щоб вони швидко не темніли

23 квітня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Як правильно зберігати банани, щоб не темніли – корисна порада.
Банани в тарілку. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Банани — один з найпопулярніших фруктів, але як зберегти їхню свіжість і запобігти появі темних плям. Давайте розбиратися разом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Правильне зберігання бананів у домашніх умовах має велике значення для їх збереження свіжості та смаку. Ось кілька порад про те, як це зробити.

Окремо від інших фруктів та овочів

Банани виділяють газ етену, який сприяє їх стиглості. Тому краще зберігати їх окремо від інших фруктів та овочів, щоб не прискорювати процес стиглості та дозрівання останніх.

Не в пакеті або разом із плодами у кошику

Не варто залишати банани у пластиковому пакеті або разом з іншими фруктами у кошику. Це може створити умови для розвитку цвілі або перестиглості.

На кухонному столі

Банани можна залишити на кухонному столі при кімнатній температурі, якщо їх планують з'їсти в найближчі кілька днів. Вони продовжать дозрівати, але у повільному темпі.

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Банани на столі. Фото: Freepik

В холодильнику

Якщо ви хочете уповільнити процес дозрівання бананів або зберегти їхню свіжість на довше, їх можна покласти в холодильник. Холодне повітря допоможе уповільнити процес стиглості. Однак шкірка може стати темною, але плоди залишаться свіжими всередині.

Підвісити пучок

Якщо у вас є кілька бананів, краще підвісити пучок, щоб вони не стикалися одне з одним і повітря могло вільно циркулювати навколо кожного плода.

Уникайте вологи та сонячного світла

Постарайтеся зберігати банани в сухому місці та уникати прямого сонячного світла, оскільки це може призвести до перестиглості та втрати свіжості.

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Банани на столі. Фото: Freepik

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете максимально продовжити термін свіжості бананів і зберегти їх смак на довгий час.

Раніше ми писали, які банани потрібно їсти, зелені або з темними крапками.

Ще ми розповідали про користь ківі і комусь категорично не можна їсти цю ягоду.

Також ми писали, чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку.

їжа
фрукти
лайфхаки
зелені банани
зберігання продуктів

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