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Как правильно хранить бананы, чтобы они быстро не темнели

23 апреля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Как правильно хранить бананы, чтобы не темнели — полезный совет.
Бананы в тарелке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Бананы — один из самых популярных фруктов, но как сохранить их свежесть и предотвратить появление темных пятен. Давайте разбираться вместе. 

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Правильное хранение бананов в домашних условиях имеет большое значение для их сохранения свежести и вкуса. Вот несколько советов о том, как это сделать.

Отдельно от других фруктов и овощей

Бананы выделяют газ этена, который способствует их спелости. Поэтому лучше хранить их отдельно от других фруктов и овощей, чтобы не ускорять процесс спелости и созревания последних.

Не в пакете или вместе с плодами в корзине

Не стоит оставлять бананы в пластиковом пакете или вместе с другими фруктами в корзине. Это может создать условия для развития плесени или переспелости.

На кухонном столе

Бананы можно оставить на кухонном столе при комнатной температуре, если их планируют съесть в ближайшие несколько дней. Они продолжат созревать, но в медленном темпе.

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Бананы на столе. Фото: Freepik

В холодильнике

Если вы хотите замедлить процесс созревания бананов или сохранить их свежесть на дольше, их можно положить в холодильник. Холодный воздух поможет замедлить процесс спелости. Однако кожура может стать темной, но плоды останутся свежими внутри.

Подвесить пучок

Если у вас есть несколько бананов, лучше подвесить пучок, чтобы они не соприкасались друг с другом и воздух мог свободно циркулировать вокруг каждого плода.

Избегайте влаги и солнечного света

Постарайтесь хранить бананы в сухом месте и избегать прямого солнечного света, так как это может привести к переспелости и потере свежести.

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Бананы на столе. Фото: Freepik

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете максимально продлить срок свежести бананов и сохранить их вкус на долгое время.

Ранее мы писали, какие бананы нужно есть, зеленые или с темными точками. 

Еще мы рассказывали про пользу киви и кому категорически нельзя есть эту ягоду. 

Также мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

еда
фрукты
лайфхаки
зеленые бананы
хранение продуктов

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