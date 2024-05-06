Як зберігати буряк, щоб він довго був свіжим - лайфхакі.

Жінка тримає буряки. Фото: Freepik

Трапляється так, що при зберіганні буряк стає млявим. Він втрачає свою соковитість та смак. Ми розповімо, як правильно зберігати буряки, щоб вони надовго залишалися свіжими.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна значно продовжити термін зберігання буряків і зберегти їхню свіжість.

Видаліть листя

Спочатку варто відрізати листя від буряка. Залишіть тільки коріння, оскільки це дозволить запобігти втраті вологи та зберегти свіжість коренеплоду.

Буряк на столі. Фото: Freepik

Зберігайте у холодильнику

Буряк найкраще зберігати в холодильнику, тому що низькі температури уповільнюють процес розкладання. Відповідна температура для зберігання буряків у холодильнику становить від 0°C до 4°C.

Не мийте буряки

Не мийте буряки перед зберіганням. Миття може пошкодити захисний шар та прискорити процес в'янення.

Буряк на столі. Фото: Freepik

Вологе середовище

Щоб запобігти втраті вологи, можна обернути буряки у вологий папір або покласти їх у пластиковий пакет з отворами для циркуляції повітря.

Уникайте контакту з овочами, що виділяють етилен

Буряк чутливий до етилену, газу, який виділяється поруч дозріваючими фруктами та овочами, такими як яблука та банани. Уникайте зберігання буряків поруч із цими продуктами, щоб запобігти прискореному старінню та м'якості.

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