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Как правильно хранить свеклу, чтобы она не становилась мягкой

6 мая 2024 19:30
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Янина Томенко
Редактор
Как хранить свеклу, чтобы она долго была свежей — лайфхаки.
Женщина держит свеклу. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Случается так, что при хранении свекла становится вялой. Она теряет свою сочность и вкус. Мы расскажем, как правильно хранить свеклу, чтобы она надолго оставалась свежей. 

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно продлить срок хранения свеклы и сохранить ее свежесть. 

Удалите листву

Сначала стоит отрезать листву от свеклы. Оставьте только корешки, так как это позволит предотвратить потерю влаги и сохранить свежесть корнеплода.

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Свекла на столе. Фото: Freepik

Храните в холодильнике

Свеклу лучше всего хранить в холодильнике, так как низкие температуры замедляют процесс разложения. Подходящая температура для хранения свеклы в холодильнике составляет от 0°C до 4°C.

Не мойте свеклу 

Не мойте свеклу перед хранением. Мытье может повредить ее защитный слой и ускорить процесс увядания.

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Свекла на столе. Фото: Freepik

Влажная среда

Чтобы предотвратить потерю влаги, можно обернуть свеклу во влажную бумагу или положить ее в пластиковый пакет с отверстиями для циркуляции воздуха.

Избегайте контакта с овощами, выделяющими этилен

Свекла чувствительна к этилену, газу, который выделяется рядом созревающими фруктами и овощами, такими как яблоки и бананы. Избегайте хранения свеклы рядом с этими продуктами, чтобы предотвратить ускоренное старение и мягкость.

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еда
овощи
лайфхаки
свекла
хранение продуктов

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