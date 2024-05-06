Как хранить свеклу, чтобы она долго была свежей — лайфхаки.

Как правильно хранить свеклу, чтобы она не становилась мягкой
Случается так, что при хранении свекла становится вялой. Она теряет свою сочность и вкус. Мы расскажем, как правильно хранить свеклу, чтобы она надолго оставалась свежей.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно продлить срок хранения свеклы и сохранить ее свежесть.
Удалите листву
Сначала стоит отрезать листву от свеклы. Оставьте только корешки, так как это позволит предотвратить потерю влаги и сохранить свежесть корнеплода.
Храните в холодильнике
Свеклу лучше всего хранить в холодильнике, так как низкие температуры замедляют процесс разложения. Подходящая температура для хранения свеклы в холодильнике составляет от 0°C до 4°C.
Не мойте свеклу
Не мойте свеклу перед хранением. Мытье может повредить ее защитный слой и ускорить процесс увядания.
Влажная среда
Чтобы предотвратить потерю влаги, можно обернуть свеклу во влажную бумагу или положить ее в пластиковый пакет с отверстиями для циркуляции воздуха.
Избегайте контакта с овощами, выделяющими этилен
Свекла чувствительна к этилену, газу, который выделяется рядом созревающими фруктами и овощами, такими как яблоки и бананы. Избегайте хранения свеклы рядом с этими продуктами, чтобы предотвратить ускоренное старение и мягкость.
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