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Як правильно зберігати гриби — поради від експерта, щоб подовжити їхнє "життя" в холодильнику

4 вересня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як правильно зберігати гриби — поради експерта для подовження свіжості в холодильнику
Печериці на столі. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Гриби через високий вміст води важко зберігати свіжими, навіть у холодильнику. Однак, у контексті зростання цін на продукти, правильне зберігання стає ще важливішим для мінімізації втрат. Експертка з харчових відходів Софі Трумен поділилася надійним методом, який може вирішити цю проблему.

Про це пише Express

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Гриби відомі тим, що вони швидко псуються в холодильнику. Однак експертка з харчових відходів Софі Трумен поділилася надійним методом, який може вирішити цю проблему. Вона впевнена, що цей спосіб стане незамінним для всіх, хто купує гриби в супермаркетах.

За словами Трумен, для збереження грибів варто використовувати кухонний рушник або паперовий пакет, який допоможе ввібрати зайву вологу і забезпечити вентиляцію. Вона рекомендує відмовитися від пластикових контейнерів, замість цього вибираючи чистий паперовий пакет.

як зберігати гриби
Нарізані печериці. Фото: Freepik

"Гриби містять багато води, тому їх зберігання в паперовому пакеті або з кухонним рушником допомагає ввібрати зайву вологу, запобігаючи швидкому потемнінню", — пояснює Трумен.

Вона також радить не мити гриби перед зберіганням, а просто витерти їх чистим рушником. Далі вистеліть паперовий пакет кількома аркушами і обережно помістіть гриби всередину. Пакет слід зберігати в холодильнику, подалі від важких продуктів, які можуть пошкодити гриби.

як правильно зберігати гриби
Нарізані печериці. Фото: Freepik

"Більшість цілих грибів зберігаються в холодильнику від чотирьох до семи днів, і такий метод допомагає продовжити їх свіжість до семи днів. Нарізані гриби, навпаки, зберігаються всього один-два дні, тому краще зберігати гриби цілими, щоб вони залишалися свіжими якомога довше", — підсумувала Трумен.

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