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Как правильно хранить грибы — советы от эксперта, чтобы продлить их "жизнь" в холодильнике

4 сентября 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как правильно хранить грибы — советы эксперта по продлению свежести в холодильнике
Шампиньоны на столе. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Грибы из-за высокого содержания воды трудно хранить свежими, даже в холодильнике. Однако, в контексте роста цен на продукты, правильное хранение становится еще более важным для минимизации потерь. Эксперт из пищевых отходов Софи Трумэн поделилась надежным методом, который может решить эту проблему.

Об этом пишет Express.

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Грибы известны тем, что они скоропортятся в холодильнике. Однако эксперт по пищевым отходам Софи Трумэн поделилась надежным методом, который может решить эту проблему. Она уверена, что этот способ станет незаменимым для всех покупающих грибы в супермаркетах.

По словам Трумэн, для сохранения грибов следует использовать кухонное полотенце или бумажный пакет, который поможет впитать лишнюю влагу и обеспечить вентиляцию. Она рекомендует отказаться от пластиковых контейнеров, вместо этого выбирая чистый бумажный пакет.

как хранить грибы
Нарезанные шампиньоны. Фото: Freepik

"Грибы содержат много воды, поэтому их хранение в бумажном пакете или с кухонным полотенцем помогает впитать лишнюю влагу, предотвращая быстрое потемнение", — объясняет Трумэн.

Она также советует не мыть грибы перед хранением, а просто вытереть их чистым полотенцем. Далее выстелите бумажный пакет несколькими листами и осторожно поместите грибы внутрь. Пакет следует хранить в холодильнике вдали от тяжелых продуктов, которые могут повредить грибы.

как правильно хранить грибы
Нарезанные шампиньоны. Фото: Freepik

"Большинство целых грибов хранятся в холодильнике от четырех до семи дней, и такой метод помогает продлить их свежесть до семи дней. Нарезанные грибы, наоборот, хранятся всего один-два дня, поэтому лучше хранить грибы целиком, чтобы они оставались свежими как можно дольше", — подытожила Трумэн.

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