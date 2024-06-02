Рекомендації, як правильно зберігати лимони в домашніх умовах

Дівчина з лимоном. Фото: Freepik

Лимони — це не тільки універсальний фрукт, що використовується в кулінарії, але і джерело вітамінів та антиоксидантів. Щоб зберегти свіжість та поживні властивості лимонів на максимально довгий час, потрібно дотримуватись певних правил зберігання.

Новини.LIVE зібрали рекомендації щодо правильного зберігання лимонів.

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Правильне зберігання лимонів допомагає зберегти їх свіжість та аромат. Вибір способу зберігання залежить від ваших потреб та планів використання лимонів. Незалежно від обраного методу, дотримання цих рекомендацій допоможе вам насолоджуватися свіжими та соковитими лимонами довше.

Лимони в тарілку. з лимоном. Фото: Freepik

Зберігання за кімнатної температури

Лимони можуть зберігатись при кімнатній температурі до одного тижня.

Тримайте лимони далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла. Найкраще зберігати їх у прохолодному, сухому та темному місці, наприклад, на кухонній полиці або в коморі.

Зберігання у холодильнику

Тривалість зберігання. У холодильнику лимони можуть зберігатись свіжими до чотирьох тижнів.

Зберігайте лимони в нижньому ящику холодильника, призначеному для фруктів та овочів. Цей відсік підтримує оптимальну вологість та температуру.

Помістіть лимони в поліетиленовий пакет із невеликими отворами для вентиляції. Це допоможе зберегти вологу всередині лимонів і запобігти їх висиханню.

Розрізаний лимон. Фото: Freepik

Зберігання нарізаних лимонів

Нарізані лимони зберігаються у холодильнику до трьох-чотирьох днів.

Помістіть нарізані лимони у герметичний контейнер або щільно оберніть харчовою плівкою, щоб мінімізувати контакт з повітрям та запобігти окисленню.

Можна додати шматочок вологої паперової серветки до контейнера, щоб зберегти вологу.

Заморожування лимонів

Заморожені лимони можуть зберігатись до шести місяців.

Цілі лимони. Промийте лимони, висушіть їх і помістіть у пакет для заморожування. Цілі лимони можна розморозити та використовувати для отримання соку.

Нарізані лимони. Наріжте лимони на скибочки або кружечки, розкладіть їх на таці, застеленій пергаментним папером, і заморозьте. Після заморожування перекладіть у пакет для заморожування.

Лимонний сік. Видавити сік з лимонів і заморозити його у формах для льоду. Після заморожування покладіть кубики в пакет для заморожування.

Зберігання лимонної цедри

Свіжа цедра зберігається у холодильнику до одного тижня, заморожена — до шести місяців.

Натерту лимонну цедру зберігайте у герметичному контейнері у холодильнику.

Розкладіть цедру на таці, застеленій пергаментним папером, і заморозьте. Після заморожування перекладіть у пакет для заморожування.

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