Рекомендации, как правильно хранить лимоны в домашних условиях

Девушка с лимоном. Фото: Freepik

Лимоны — это не только универсальный фрукт, используемый в кулинарии, но и источник витаминов и антиоксидантов. Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства лимонов на максимально долгое время, нужно соблюдать определенные правила хранения.

Новини.LIVE собрали рекомендаций по правильному хранению лимонов.

Читайте также:

Правильное хранение лимонов помогает сохранить их свежесть и аромат. Выбор способа хранения зависит от ваших потребностей и планов по использованию лимонов. Независимо от выбранного метода, соблюдение этих рекомендаций поможет вам наслаждаться свежими и сочными лимонами дольше.

Лимоны в тарелке. Фото: Freepik

Хранение при комнатной температуре

Лимоны могут храниться при комнатной температуре до одной недели.

Держите лимоны вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Лучше всего хранить их в прохладном, сухом и темном месте, например, на кухонной полке или в кладовой.

Хранение в холодильнике

Продолжительность хранения. В холодильнике лимоны могут сохраняться свежими до четырех недель.

Храните лимоны в нижнем ящике холодильника, предназначенном для фруктов и овощей. Этот отсек поддерживает оптимальную влажность и температуру.

Поместите лимоны в полиэтиленовый пакет с небольшими отверстиями для вентиляции. Это поможет сохранить влагу внутри лимонов и предотвратить их высыхание.

Разрезанный лимон. Фото: Freepik

Хранение нарезанных лимонов

Нарезанные лимоны сохраняются в холодильнике до трех-четырех дней.

Поместите нарезанные лимоны в герметичный контейнер или плотно оберните пищевой пленкой, чтобы минимизировать контакт с воздухом и предотвратить окисление.

Можно добавить кусочек влажной бумажной салфетки в контейнер, чтобы сохранить влагу.

Заморозка лимонов

Замороженные лимоны могут храниться до шести месяцев.

Целые лимоны. Промойте лимоны, высушите их и поместите в пакет для заморозки. Целые лимоны можно разморозить и использовать для получения сока.

Нарезанные лимоны. Нарежьте лимоны на дольки или кружочки, разложите их на подносе, застеленном пергаментной бумагой, и заморозьте. После заморозки переложите в пакет для заморозки.

Лимонный сок. Выжмите сок из лимонов и заморозьте его в формочках для льда. После заморозки переложите кубики в пакет для заморозки.

Хранение лимонной цедры

Свежая цедра сохраняется в холодильнике до одной недели, замороженная — до шести месяцев.

Натертую лимонную цедру храните в герметичном контейнере в холодильнике.

Разложите цедру на подносе, застеленном пергаментной бумагой, и заморозьте. После заморозки переложите в пакет для заморозки.

Ранее мы писали, кому нельзя есть молодую капусту и почему.

Также мы рассказывали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Узнайте, чем полезна морковь по-корейски — кому нельзя ее есть.