Пекінську капусту необхідно правильно зберігати у холодильнику

Пекінська капуста. Фото: Freepik

Спеціальні умови зберігання пекінської капусти не потрібні. Основний фактор — ступінь зрілості качана. Ідеально підходить капуста з щільними та пружними качанами та свіжим листям. Якщо качан пошкоджено або він перебуває на стадії в'янення, жоден метод не допоможе продовжити термін його зберігання.

Новини.LIVE зібрали кілька рекомендацій, які допоможуть зберегти свіжість пекінської капусти.

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Важливі деталі зберігання пекінської капусти

Зберігати пекінську капусту можна в холодильнику, обгорнутий качан харчовою плівкою продовжить термін зберігання на кілька днів.

Уникайте розміщення пекінської капусти поряд з яблуками, оскільки етилен, що виділяється, може негативно вплинути на листя капусти, роблячи їх несмачним і млявим.

Пакети або ємності для зберігання пекінської капусти не повинні бути герметичними.

Пекінська капуста. Фото: Freepik

Пекінську капусту можна зберігати поза холодильником, але важливо уникати прямого сонячного світла, забезпечити максимальну затемненість та прохолодну температуру.

Пекінська капуста добре зберігається у підвалах чи льохах. А ось для заморожування капусти слід розібрати качани на листя та укласти їх у поліетиленові пакети або загорнути харчовою плівкою.

Не рекомендується видаляти верхнє листя при зберіганні, щоб качани зберігали свою соковитість. Висока вологість повітря (понад 100%) може прискорити процес гниття капусти. У холодильнику капусту можна зберігати у паперовому пакеті або загорнути у звичайну газету.

Пекінська капуста. Фото: Freepik

Для продовження терміну зберігання необхідно вибирати сухі качани, оскільки волога, що накопичилася в листі, може прискорити процес гниття.

Свіжість капусти можна зберегти маринуванням в соляному розчині. Листя можна нарізати або залишити цілим, потім помістити в контейнер, залити солоною водою і охолодити в холодильнику.

При зберіганні великої кількості капусти рекомендується використовувати дерев'яну шухляду, розділяючи качани поліетиленовими вкладишами або плівкою.

Відділення листя від качана може скоротити термін зберігання, тому переважно зберігати капусту в цілому вигляді або використовувати в найкоротші терміни. Збереження пекінської капусти в нарізаному вигляді проблематично, тому що листя швидко втрачає вологу, і вже через добу вона починає в'янути, втрачаючи свої смакові якості.

Оптимальні умови зберігання та температурні режими для пекінської капусти

При вологості повітря менше 95%, капуста починає швидко втрачати свою соковитість, а листя в'яне. Ідеальна вологість становить 98%, а температура має перевищувати +3 ºС. За умови дотримання цих умов капуста може залишатися свіжою протягом трьох місяців.

Нюанси температурного режиму при зберіганні:

при температурі від -3 ° С до +3 ° С капуста зберігається 10-15 діб;

при температурі від 0 до +2 ° С. Цельсія свіжість капусти продовжується майже на три місяці;

при температурі вище +4 ° С починає проростати і зберігається трохи більше кількох днів;

у морозильній камері свіжа капуста може зберігатися понад три місяці.

При зберіганні при кімнатній температурі капусту рекомендується використовувати протягом доби, переважно в максимально темному місці, щоб уникнути втрати соку і млявості листя.

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