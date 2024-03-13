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Как правильно хранить половинку пекинской капусты

13 марта 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Пекинскую капусту необходимо правильно хранить в холодильнике
Пекинская капуста. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Специальные условия для хранения пекинской капусты не требуются. Основной фактор – степень зрелости кочана. Идеально подходит капуста с плотными и упругими кочанами и свежими листьями. Если кочан поврежден или находится в стадии увядания, ни один метод не поможет продлить срок его хранения.

Новини.LIVE собрали несколько рекомендаций, которые помогут сохранить свежесть пекинской капусты. 

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Важные детали хранения пекинской капусты

Хранить пекинскую капусту можно в холодильнике, обернутый кочан пищевой пленкой продлит срок его хранения на несколько дней.

Избегайте размещения пекинской капусты рядом с яблоками, так как выделяющийся этилен может негативно повлиять на листья капусты, делая их безвкусными и вялыми.

Пакеты или емкости для хранения пекинской капусты должны быть не герметичными.

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Пекинская капуста. Фото: Freepik

Пекинскую капусту можно хранить вне холодильника, но важно избегать прямого солнечного света, обеспечить максимальную затемненность и прохладную температуру.

Пекинская капуста хорошо сохраняется в подвалах или погребах. А вот для замораживания капусты следует разобрать кочаны на листья и уложить их в полиэтиленовые пакеты или завернуть пищевой пленкой.

Не рекомендуется удалять верхние листья при хранении, чтобы кочаны сохраняли свою сочность. Высокая влажность воздуха (более 100%) может ускорить процесс гниения капусты. В холодильнике капусту можно хранить в бумажном пакете или завернуть в обычную газету.

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Пекинская капуста. Фото: Freepik

Для продления срока хранения необходимо выбирать сухие кочаны, поскольку влага, скопившаяся в листьях, может ускорить процесс гниения.

Свежесть капусты можно сохранить путем маринования в соляном растворе. Листья можно нарезать или оставить целыми, затем поместить в контейнер, залить соленой водой и охладить в холодильнике.

При хранении большого количества капусты рекомендуется использовать деревянный ящик, разделяя кочаны полиэтиленовыми вкладышами или пленкой.

Отделение листьев от кочана может сократить срок хранения, поэтому предпочтительно хранить капусту в целом виде или использовать в кратчайшие сроки. Сохранение пекинской капусты в нарезанном виде проблематично, так как листья быстро теряют влагу, и уже через сутки она начинает увядать, теряя свои вкусовые качества.

Оптимальные условия хранения и температурные режимы для пекинской капусты

При влажности воздуха менее 95%, капуста начинает быстро терять свою сочность, а листья увядают. Идеальная влажность составляет 98%, а температура не должна превышать +3 ºС. При соблюдении этих условий капуста может оставаться свежей в течение трех месяцев.

Нюансы температурного режима при хранении:

  • при температуре от -3 °С до +3 °С капуста сохраняется 10-15 суток;
  • при температуре от 0 до +2 °С Цельсия свежесть капусты продлевается почти на три месяца;
  • при температуре выше +4 °С начинает прорастать и хранится не более нескольких дней;
  • в морозильной камере свежая капуста может храниться более трех месяцев.

При хранении при комнатной температуре капусту рекомендуется использовать в течение суток, предпочтительно в максимально темном и проветриваемом месте, чтобы избежать потери сока и вялости листьев.

Ранее мы писали про уникальные свойства квашеной капусты зимой – польза и вред. 

Также мы рассказывали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Еще мы писали, чем полезны квашеные яблоки.

еда
овощи
капуста
хранение продуктов
пекинская капуста

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