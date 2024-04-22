Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Як приготувати домашні бульйонні кубики — заготовка, яка завжди виручить arrow

Як приготувати домашні бульйонні кубики — заготовка, яка завжди виручить

22 квітня 2024 15:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як зробити бульйонні кубики будинку - покроковий рецепт.
Бульйонні кубики. Фото: YouTube @LenaKalinina777
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці кубики можна додавати практично в будь-які страви, вони додають аромату та смаку. Готуються дуже швидко та просто. Обов'язково візьміть собі на замітку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Олена Калініна — моя кухня та інше.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе 200 г;
  • цибуля велика 2 шт.;
  • морква велика 2 шт.;
  • часник 3-5 зубчиків;
  • кріп, петрушка;
  • сіль 2 ст.л.
  • олія рослинна 1 ст.л.;
  • куркума 1,5 ч.л;
  • вода 100 мл.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати цибулю, курку та моркву.

null
Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Курку і морква обсмажити на сковороді.

null
Цибуля та курка. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Потім додати моркву та часник.

null
Морква та часник. Фото: YouTube @LenaKalinina777

До обсмаженого м'яса з цибулею та морквою додати нарізану зелень, сіль та спеції.

null
Зелень та спеції. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Цю масу подрібнити блендером. Головне не забувайте, що бульйонні кубики вийдуть солоними.

null
Маса для кубиків. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Викласти масу в контейнер та відправити у морозильну камеру на 1,5-2 години. Потім витягнути, нарізати на кубики і відправити в морозильну камеру для зберігання.

null
Маса для кубиків. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.

рецепти
лайфхаки
суп
курка
заготівля на зиму
бульйон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри