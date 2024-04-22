Як зробити бульйонні кубики будинку - покроковий рецепт.

Як приготувати домашні бульйонні кубики — заготовка, яка завжди виручить
Ці кубики можна додавати практично в будь-які страви, вони додають аромату та смаку. Готуються дуже швидко та просто. Обов'язково візьміть собі на замітку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Олена Калініна — моя кухня та інше.
Вам знадобиться:
- куряче філе 200 г;
- цибуля велика 2 шт.;
- морква велика 2 шт.;
- часник 3-5 зубчиків;
- кріп, петрушка;
- сіль 2 ст.л.
- олія рослинна 1 ст.л.;
- куркума 1,5 ч.л;
- вода 100 мл.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати цибулю, курку та моркву.
Курку і морква обсмажити на сковороді.
Потім додати моркву та часник.
До обсмаженого м'яса з цибулею та морквою додати нарізану зелень, сіль та спеції.
Цю масу подрібнити блендером. Головне не забувайте, що бульйонні кубики вийдуть солоними.
Викласти масу в контейнер та відправити у морозильну камеру на 1,5-2 години. Потім витягнути, нарізати на кубики і відправити в морозильну камеру для зберігання.
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