Як зробити бульйонні кубики будинку - покроковий рецепт.

Бульйонні кубики. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Ці кубики можна додавати практично в будь-які страви, вони додають аромату та смаку. Готуються дуже швидко та просто. Обов'язково візьміть собі на замітку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Олена Калініна — моя кухня та інше.

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Вам знадобиться:

куряче філе 200 г;

цибуля велика 2 шт.;

морква велика 2 шт.;

часник 3-5 зубчиків;

кріп, петрушка;

сіль 2 ст.л.

олія рослинна 1 ст.л.;

куркума 1,5 ч.л;

вода 100 мл.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати цибулю, курку та моркву.

Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Курку і морква обсмажити на сковороді.

Цибуля та курка. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Потім додати моркву та часник.

Морква та часник. Фото: YouTube @LenaKalinina777

До обсмаженого м'яса з цибулею та морквою додати нарізану зелень, сіль та спеції.

Зелень та спеції. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Цю масу подрібнити блендером. Головне не забувайте, що бульйонні кубики вийдуть солоними.

Маса для кубиків. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Викласти масу в контейнер та відправити у морозильну камеру на 1,5-2 години. Потім витягнути, нарізати на кубики і відправити в морозильну камеру для зберігання.

Маса для кубиків. Фото: YouTube @LenaKalinina777

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