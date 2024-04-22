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Как приготовить домашние бульонные кубики — заготовка, которая всегда выручит

22 апреля 2024 15:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как сделать бульонные кубики дома — пошаговый рецепт.
Бульонные кубики. Фото: YouTube @LenaKalinina777
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти кубики можно добавлять практически в любые блюда, они добавляют аромата и вкуса. Готовятся очень быстро и просто. Обязательно возьмите себе на заметку. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Елена Калинина — моя кухня и другое.

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 200 г;
  • лук крупный 2 шт;
  • морковь крупная 2 шт;
  • чеснок 3-5 зубчиков;
  • укроп, петрушка;
  • соль 2 ст.л;
  • масло растительное 1 ст.л;
  • куркума 1,5 ч.л;
  • вода 100 мл.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать лук, курицу и морковь. 

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Курицу и морковь обжарить на сковороде. 

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Лук и курица. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Затем добавить морковь и чеснок. 

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Морковь и чеснок. Фото: YouTube @LenaKalinina777

К обжаренному мясу с луком и морковью добавить нарезанную зелень, соль и специи. 

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Зелень и специи. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Эту массу измельчить блендером. Главное не забывайте, что бульонные кубики получатся соленые. 

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Масса для кубиков. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Выложить массу в контейнер и отправить в морозильную камеру на 1,5-2 часа. Затем вытащить, нарезать на кубики и отправить в морозильную камеру для хранения.  

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Масса для кубиков. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Ранее мы писали про удивительные свойства костного бульона, о которых должен знать каждый. 

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам. 

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курица
заготовка на зиму
бульон

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