Как сделать бульонные кубики дома — пошаговый рецепт.

Как приготовить домашние бульонные кубики — заготовка, которая всегда выручит
Эти кубики можно добавлять практически в любые блюда, они добавляют аромата и вкуса. Готовятся очень быстро и просто. Обязательно возьмите себе на заметку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Елена Калинина — моя кухня и другое.
Вам понадобится:
- куриное филе 200 г;
- лук крупный 2 шт;
- морковь крупная 2 шт;
- чеснок 3-5 зубчиков;
- укроп, петрушка;
- соль 2 ст.л;
- масло растительное 1 ст.л;
- куркума 1,5 ч.л;
- вода 100 мл.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать лук, курицу и морковь.
Курицу и морковь обжарить на сковороде.
Затем добавить морковь и чеснок.
К обжаренному мясу с луком и морковью добавить нарезанную зелень, соль и специи.
Эту массу измельчить блендером. Главное не забывайте, что бульонные кубики получатся соленые.
Выложить массу в контейнер и отправить в морозильную камеру на 1,5-2 часа. Затем вытащить, нарезать на кубики и отправить в морозильную камеру для хранения.
Ранее мы писали про удивительные свойства костного бульона, о которых должен знать каждый.
Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.
Еще мы писали про рецепт постного грибного супа с разными сортами фасоли и зеленым горошком или гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!