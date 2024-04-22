Как сделать бульонные кубики дома — пошаговый рецепт.

Бульонные кубики. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Эти кубики можно добавлять практически в любые блюда, они добавляют аромата и вкуса. Готовятся очень быстро и просто. Обязательно возьмите себе на заметку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Елена Калинина — моя кухня и другое.

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Вам понадобится:

куриное филе 200 г;

лук крупный 2 шт;

морковь крупная 2 шт;

чеснок 3-5 зубчиков;

укроп, петрушка;

соль 2 ст.л;

масло растительное 1 ст.л;

куркума 1,5 ч.л;

вода 100 мл.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать лук, курицу и морковь.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Курицу и морковь обжарить на сковороде.

Лук и курица. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Затем добавить морковь и чеснок.

Морковь и чеснок. Фото: YouTube @LenaKalinina777

К обжаренному мясу с луком и морковью добавить нарезанную зелень, соль и специи.

Зелень и специи. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Эту массу измельчить блендером. Главное не забывайте, что бульонные кубики получатся соленые.

Масса для кубиков. Фото: YouTube @LenaKalinina777

Выложить массу в контейнер и отправить в морозильную камеру на 1,5-2 часа. Затем вытащить, нарезать на кубики и отправить в морозильную камеру для хранения.

Масса для кубиков. Фото: YouTube @LenaKalinina777

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