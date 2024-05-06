Як зробити домашній сир вдома — рецепт від Клопотенка

Домашній сир. Фото: Freepik

Як приготувати кисломолочний сир вдома? Потрібно лише три інгредієнти та 3-4 години часу. І ви матимете смачний натуральний продукт. Потім додасте до нього трішки сметани та меду або варення, використайте для начинки у вареники, приготуйте запіканку та сирники — вибирайте страву до свого смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

2 л молока;

сік одного лимона;

дрібка солі.

Спосіб приготування

В каструлю налити молоко, додати сік одного лимона та дрібку солі. Молоко нагріти та довести до стану, коли воно почне згортатися.

Молоко та сіль. Фото: YouTube @klopotenko

Перелити молоко на марлю із ситом. Залишити на 3-4 години.

Приготування сиру. Фото: YouTube @klopotenko

Прибрати зайву рідину, домашній сир готовий.

Домашній сир. Фото: YouTube @klopotenko

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