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Як приготувати домашній сир — лайфхак від Клопотенка, знадобиться лише три інгредієнти

6 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як зробити домашній сир вдома — рецепт від Клопотенка
Домашній сир. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Як приготувати кисломолочний сир вдома? Потрібно лише три інгредієнти та 3-4 години часу. І ви матимете смачний натуральний продукт. Потім додасте до нього трішки сметани та меду або варення, використайте для начинки у вареники, приготуйте запіканку та сирники — вибирайте страву до свого смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • 2 л молока;
  • сік одного лимона;
  • дрібка солі. 

Спосіб приготування 

В каструлю налити молоко, додати сік одного лимона та дрібку солі. Молоко нагріти та довести до стану, коли воно почне згортатися. 

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Молоко та сіль. Фото: YouTube @klopotenko

Перелити молоко на марлю із ситом. Залишити на 3-4 години. 

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Приготування сиру. Фото: YouTube @klopotenko

Прибрати зайву рідину, домашній сир готовий. 

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Домашній сир. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали, чим корисний кефір і кому не можна його пити.

Ще ми розповідали, кому не можна їсти сир.

Євген Клопотенко
рецепти
лайфхаки
молоко
кисломолочний сир
лимон
молочні продукти
шеф-кухар

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