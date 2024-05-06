Як зробити домашній сир вдома — рецепт від Клопотенка

Як приготувати домашній сир — лайфхак від Клопотенка, знадобиться лише три інгредієнти
Як приготувати кисломолочний сир вдома? Потрібно лише три інгредієнти та 3-4 години часу. І ви матимете смачний натуральний продукт. Потім додасте до нього трішки сметани та меду або варення, використайте для начинки у вареники, приготуйте запіканку та сирники — вибирайте страву до свого смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 2 л молока;
- сік одного лимона;
- дрібка солі.
Спосіб приготування
В каструлю налити молоко, додати сік одного лимона та дрібку солі. Молоко нагріти та довести до стану, коли воно почне згортатися.
Перелити молоко на марлю із ситом. Залишити на 3-4 години.
Прибрати зайву рідину, домашній сир готовий.
Раніше ми писали, чим корисний кефір і кому не можна його пити.
Ще ми розповідали, кому не можна їсти сир.
Читайте Новини.LIVE!