Как сделать домашний творог дома — рецепт от Клопотенко

Домашний творог. Фото: Freepik

Как приготовить творог дома? Потребуется всего три ингредиента и 3-4 часа времени. И у вас будет вкусный натуральный продукт. Затем добавьте в него немного сметаны и меда или варенья, используйте для начинки в вареники, приготовьте запеканку или сырники — выбирайте блюдо по вкусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

2 л молока;

сок одного лимона;

щепотка соли.

Способ приготовления

В кастрюлю налить молоко, добавить сок одного лимона и щепотку соли. Молоко нагреть и довести до состояния, когда оно начнет сворачиваться.

Молоко и соль. Фото: YouTube @klopotenko

Перелить молоко в марлю с ситом. Оставить на 3-4 часа.

Приготовление творога. Фото: YouTube @klopotenko

Убрать лишнюю жидкость, творог готов.

Домашний творог. Фото: YouTube @klopotenko

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