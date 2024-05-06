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Как приготовить творог — лайфхак от Клопотенко, понадобится всего три ингредиента

6 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как сделать домашний творог дома — рецепт от Клопотенко
Домашний творог. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Как приготовить творог дома? Потребуется всего три ингредиента и 3-4 часа времени. И у вас будет вкусный натуральный продукт. Затем добавьте в него немного сметаны и меда или варенья, используйте для начинки в вареники, приготовьте запеканку или сырники — выбирайте блюдо по вкусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 2 л молока;
  • сок одного лимона;
  • щепотка соли.

Способ приготовления

В кастрюлю налить молоко, добавить сок одного лимона и щепотку соли. Молоко нагреть и довести до состояния, когда оно начнет сворачиваться.

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Молоко и соль. Фото: YouTube @klopotenko

Перелить молоко в марлю с ситом. Оставить на 3-4 часа.

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Приготовление творога. Фото: YouTube @klopotenko

Убрать лишнюю жидкость, творог готов.

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Домашний творог. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали, чем полезен кефир и кому нельзя его пить.

Еще мы рассказывали, кому нельзя есть сыр.

Евгений Клопотенко
рецепты
лайфхаки
молоко
творог
лимон
молочные продукты
шеф-повар

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