Как сделать домашний творог дома — рецепт от Клопотенко

Как приготовить творог — лайфхак от Клопотенко, понадобится всего три ингредиента
Как приготовить творог дома? Потребуется всего три ингредиента и 3-4 часа времени. И у вас будет вкусный натуральный продукт. Затем добавьте в него немного сметаны и меда или варенья, используйте для начинки в вареники, приготовьте запеканку или сырники — выбирайте блюдо по вкусу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 2 л молока;
- сок одного лимона;
- щепотка соли.
Способ приготовления
В кастрюлю налить молоко, добавить сок одного лимона и щепотку соли. Молоко нагреть и довести до состояния, когда оно начнет сворачиваться.
Перелить молоко в марлю с ситом. Оставить на 3-4 часа.
Убрать лишнюю жидкость, творог готов.
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