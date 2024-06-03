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Як приготувати домашній зефір — покроковий рецепт

3 червня 2024 08:30
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Яніна Томенко
Редактор
Як приготувати зефір у домашніх умовах - покрокове приготування.
Домашній зефір. Фото: google
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Домашній зефір — це смачні і повітряні ласощі, які можна приготувати самостійно. В основі рецепту цукор, фруктове пюре та желатин. Приготування зефіру вимагає точності та акуратності, але результат вартий зусиль.

Новини.LIVE розкажуть, як приготувати домашній зефір.

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Домашній зефір можна зберігати у герметичному контейнері при кімнатній температурі до двох тижнів. Його можна використовувати як прикрасу для десертів, додавати в гарячі напої або просто насолоджуватися ним як самостійними ласощами.

Вам знадобиться:

  • цукор 400 г;
  • вода 150 мл;
  • желатин 25 г;
  • фруктове пюре (яблучне, полуничне чи інше) 250 г;
  • лимонний сік 1 ст. ложка;
  • білок одного яйця;
  • ванільний екстракт 1 ч. ложка;
  • цукрова пудра та кукурудзяний крохмаль для посипання.

Обладнання:

  • велика каструля;
  • міксер;
  • лист або форма для заливання зефіру;
  • пергаментний папір.
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Приготування зефіру. Фото: Freepik

Спосіб приготування

Замочіть желатин у 100 мл холодної води. Дайте йому набрякнути протягом 10-15 хвилин. Якщо ви використовуєте листовий желатин, дотримуйтесь інструкцій на упаковці для його замочування.

У каструлі змішайте цукор і 50 мл води, що залишилися. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився.

Як тільки сироп почне кипіти, припиніть помішувати і продовжуйте варити до температури 115 °C (якщо у вас є термометр) або до стану "м'якої кульки" (коли крапля сиропу, поміщена в холодну воду, утворює м'яку кульку).

Приготування фруктового пюре

Якщо ви взяли вже готове пюре, пропустіть цей крок. Якщо ні, очистіть і наріжте фрукти, потім подрібніть в блендері до отримання однорідного пюре. Протріть пюре через сито, щоб позбутися великих шматочків і насіння.

Підігрійте пюре в невеликій каструлі та додайте до нього лимонний сік та ванільний екстракт. Тепле пюре полегшить змішування з желатином та сиропом.

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Приготування зефіру. Фото: Freepik

Додайте набряклий желатин у тепле фруктове пюре і добре перемішайте, щоб желатин повністю розчинився.

Збийте білок до м'яких піків за допомогою міксера середньої швидкості.

Продовжуючи збивати білок, поступово додавайте гарячий цукровий сироп тонким струмком. Будьте обережні, щоб не обпектися.

Як тільки весь сироп буде доданий, збільште швидкість міксера до максимальної і продовжуйте збивати ще 5-7 хвилин, доки маса не стане густою та блискучою.

Додайте фруктово-желатинову суміш до збитих білків і продовжуйте збивати ще 10-15 хвилин, поки маса не стане пишною і стабільною.

Формування зефіру

Застеліть лист або форму пергаментним папером і злегка змастіть його олією.

Перелийте зефірну масу в кондитерський мішок з насадкою і відсадіть зефір на підготовлений лист. Можна також використовувати ложку, щоб сформувати краплі зефіру.

Дайте зефіру застигнути при кімнатнвй температурі протягом 12-24 годин. Зефір має стати пружним на дотик.

Останній етап приготування

Змішайте цукрову пудру та кукурудзяний крохмаль у рівних пропорціях.

Обсипте застиглі зефірки сумішшю цукрової пудри та крохмалю, щоб запобігти їх злипанню.

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