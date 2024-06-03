Как приготовить зефир в домашних условиях — пошаговое приготовление.

Домашний зефир. Фото: google

Домашний зефир — это вкусное и воздушное лакомство, которое можно приготовить самостоятельно. В основе рецепта сахар, фруктовое пюре и желатин. Приготовление зефира требует точности и аккуратности, но результат стоит усилий.

Новини.LIVE расскажут, как приготовить домашний зефир.

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Домашний зефир можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре до двух недель. Его можно использовать в качестве украшения для десертов, добавлять в горячие напитки или просто наслаждаться им как самостоятельным лакомством.

Вам понадобится:

сахар 400 г;

вода 150 мл;

желатин 25 г;

фруктовое пюре (яблочное, клубничное или другое) 250 г;

лимонный сок 1 ст. ложка;

белок одного яйца;

ванильный экстракт 1 ч. ложка;

сахарная пудра и кукурузный крахмал для посыпки.

Оборудование:

большая кастрюля;

миксер;

противень или форма для заливки зефира;

пергаментная бумага.

Приготовление зефира. Фото: Freepik

Способ приготовления

Замочите желатин в 100 мл холодной воды. Дайте ему набухнуть в течение 10-15 минут. Если используете листовой желатин, следуйте инструкциям на упаковке для его замачивания.

В кастрюле смешайте сахар и оставшиеся 50 мл воды. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился.

Как только сироп начнет кипеть, прекратите мешать и продолжайте варить до температуры 115°C (если у вас есть термометр) или до состояния "мягкого шарика" (когда капля сиропа, помещенная в холодную воду, образует мягкий шарик).

Приготовление фруктового пюре

Если у вас уже готовое пюре, пропустите этот шаг. Если нет, очистите и нарежьте фрукты, затем измельчите их в блендере до получения однородного пюре. Протрите пюре через сито, чтобы избавиться от крупных кусочков и семян.

Подогрейте пюре в небольшой кастрюле и добавьте к нему лимонный сок и ванильный экстракт. Теплое пюре облегчит смешивание с желатином и сиропом.

Приготовление зефира. Фото: Freepik

Добавьте набухший желатин в теплое фруктовое пюре и хорошо перемешайте, чтобы желатин полностью растворился.

Взбейте белок до мягких пиков с помощью миксера на средней скорости.

Продолжая взбивать белок, постепенно добавляйте горячий сахарный сироп тонкой струйкой. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Как только весь сироп будет добавлен, увеличьте скорость миксера до максимальной и продолжайте взбивать еще 5-7 минут, пока масса не станет густой и блестящей.

Добавьте фруктово-желатиновую смесь в взбитые белки и продолжайте взбивать еще 10-15 минут, пока масса не станет пышной и стабильной.

Формирование зефира

Застелите противень или форму пергаментной бумагой и слегка смажьте ее растительным маслом.

Перелейте зефирную массу в кондитерский мешок с насадкой и отсадите зефир на подготовленный противень. Можно также использовать ложку, чтобы сформировать зефирные капли.

Дайте зефиру застыть при комнатной температуре в течение 12-24 часов. Зефир должен стать упругим на ощупь.

Последний этап приготовления

Смешайте сахарную пудру и кукурузный крахмал в равных пропорциях.

Обсыпьте застывшие зефирки смесью сахарной пудры и крахмала, чтобы предотвратить их слипание.

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