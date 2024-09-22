Домашня куряча ковбасу без кишки за 37 грн — покроковий рецепт з фото

Куряче філе. Фото: Freepik

Дізнайтеся, як легко і швидко приготувати смачну курячу ковбасу без кишки в домашніх умовах! Простий рецепт з філе курки, мінімум інгредієнтів і покрокові фото допоможуть створити ідеальний бюджетний делікатес для вашого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

1,2 кг курячого філе;

300 г сальних обрізків;

6 зубчиків часнику;

100 мл води;

1 ст.л. солі;

1 ч.л. меленого коріандру;

1 ч.л. приправи хмелі сунелі.

Спосіб приготування

Одне філе і сальні обрізки, часник і воду подрібнити в чаші блендера або пропустити через м'ясорубку. Інше філе нарізати шматочками по 2-3 см і відбити великим кухонним ножем, створюючи рублений фарш.

Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

З'єднати з подрібненим фаршем, додати сіль і приправи, добре перемішати. Відрізати 70 см рукава для запікання, на край рукава, відступивши 3 см, викласти 4-5 столових ложок фаршу, залишаючи з обох боків рукава по 5-6 см.

Фарш для ковбаси. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Обережно, злегка утрамбовуючи, щільно згорнути фарш у форму ковбаси, притримуючи руками, щоб не розпався. Один край зав'язати, ковбасу поставити вертикально і знову утрамбувати, щоб не було прогалин і пустот, після чого зав'язати інший край. Обв'язати ковбасу по всій довжині міцною ниткою.

Приготування ковбаси. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

У велику каструлю набрати холодну воду, покласти туди ковбасу і поставити на середній вогонь. Довести до кипіння і варити протягом 1 години. Після цього перекласти ковбасу в холодну воду і залишити до повного охолодження, періодично змінюючи воду, щоб вона залишалася холодною.

Домашня ковбаса. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Коли ковбаса охолоне, вийняти її з води, викласти на тарілку, зверху покласти гніт (наприклад, товсту дошку) і поставити в холодильник ще на 5 годин. Для кращої стабілізації краще залишити ковбасу в холодильнику на ніч.

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