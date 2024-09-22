Домашняя куриная колбасу без кишки за 37 грн рецепт — пошаговый рецепт с фото

Как приготовить филейную куриную колбасу без кишки за 37 грн
Узнайте, как легко и быстро приготовить вкусную куриную колбасу без кишки в домашних условиях! Простой рецепт из куриного филе, минимум ингредиентов и пошаговые фото помогут создать идеальный бюджетный деликатес для вашего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 1,2 кг куриного филе;
- 300 г сальных обрезков;
- 6 зубчиков чеснока;
- 100 мл воды;
- 1 ст.л. соли;
- 1 ч.л. молотого кориандра;
- 1 ч.л. приправы хмели сунели.
Способ приготовления
Одно филе и сальные обрезки, чеснок и воду измельчить в чаше блендера или пропустить через мясорубку. Второе филе нарезать кусочками по 2-3 см и отбить большим кухонным ножом, создавая фарш.
Соединить с измельченным фаршем, добавить соль и приправы, хорошо перемешать. Отрезать 70 см рукава для запекания, на край рукава отступив 3 см, выложить 4-5 столовых ложек фарша, оставляя с обеих сторон рукава по 5-6 см.
Осторожно, слегка утрамбовывая, плотно свернуть фарш в форму колбасы, придерживая руками, чтобы не распался. Один край завязать, колбасу поставить вертикально и снова утрамбовать, чтобы не было пробелов и пустот, после чего завязать другой край. Обвязать колбасу по всей длине крепкой нитью.
В большую кастрюлю набрать прохладную воду, положить туда колбасу и поставить на средний огонь. Довести до кипения и варить в течение 1 часа. После этого переложить колбасу в холодную воду и оставить до полного охлаждения, периодически меняя воду, чтобы она оставалась холодной.
Когда колбаса остынет, вынуть ее из воды, выложить на тарелку, сверху положить фитиль (например, толстую доску) и поставить в холодильник еще на 5 часов. Для лучшей стабилизации лучше оставить колбасу в холодильнике на ночь.
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