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Как приготовить филейную куриную колбасу без кишки за 37 грн

22 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашняя куриная колбасу без кишки за 37 грн рецепт — пошаговый рецепт с фото
Куриное филе. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Узнайте, как легко и быстро приготовить вкусную куриную колбасу без кишки в домашних условиях! Простой рецепт из куриного филе, минимум ингредиентов и пошаговые фото помогут создать идеальный бюджетный деликатес для вашего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

  • 1,2 кг куриного филе;
  • 300 г сальных обрезков;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 100 мл воды;
  • 1 ст.л. соли;
  • 1 ч.л. молотого кориандра;
  • 1 ч.л. приправы хмели сунели.

Способ приготовления

Одно филе и сальные обрезки, чеснок и воду измельчить в чаше блендера или пропустить через мясорубку. Второе филе нарезать кусочками по 2-3 см и отбить большим кухонным ножом, создавая  фарш.

рецепт куриной колбасы
Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Соединить с измельченным фаршем, добавить соль и приправы, хорошо перемешать. Отрезать 70 см рукава для запекания, на край рукава отступив 3 см, выложить 4-5 столовых ложек фарша, оставляя с обеих сторон рукава по 5-6 см.

рецепт домашней куриной колбасы
Фарш для колбасы. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Осторожно, слегка утрамбовывая, плотно свернуть фарш в форму колбасы, придерживая руками, чтобы не распался. Один край завязать, колбасу поставить вертикально и снова утрамбовать, чтобы не было пробелов и пустот, после чего завязать другой край. Обвязать колбасу по всей длине крепкой нитью.

простой рецепт домашней куриной колбасы
Приготовление колбасы. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

В большую кастрюлю набрать прохладную воду, положить туда колбасу и поставить на средний огонь. Довести до кипения и варить в течение 1 часа. После этого переложить колбасу в холодную воду и оставить до полного охлаждения, периодически меняя воду, чтобы она оставалась холодной.

вкусный рецепт домашней куриной колбасы
Домашняя колбаса. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Когда колбаса остынет, вынуть ее из воды, выложить на тарелку, сверху положить фитиль (например, толстую доску) и поставить в холодильник еще на 5 часов. Для лучшей стабилизации лучше оставить колбасу в холодильнике на ночь.

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