Рецепт дуже смачних гречаників — покрокове приготування

Гречаники домашні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Рецепт гречаників, які дуже легко приготувати вдома. Цей метод приготування не потребує багато інгредієнтів, готується швидко, і виходить дуже смачно та поживно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

1 цибулина;

350 г. фаршу;

180 г. відвареної гречки;

1 яйце;

1 ч. л. солі;

0,5 ч. л. чорного меленого перцю;

1 ст. л. борошна (лише, якщо у вас курячий фарш);

паніровочні сухарі.

Спосіб приготування

Подрібнити цибулю зручним для вас способом, та додайте її до фаршу.

Фарш та гречка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Потім додайте гречку (гречку потрібно попередньо відварити, злегка посолити, та дати їй охолонути), одне яйце, сіль та чорний мелений перець. Ретельно поєднайте всі інгредієнти разом.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього, до цієї маси додати столову ложку борошна, якщо у вас курячий фарш. Якщо ви використаєте інший фарш, то скоріш за все, вам не знадобиться додавати борошно. Знову все це ретельно перемішати.

Приготування гречаників. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходимо до обсмаження гречаників. Розігріти пательню, додати на неї трішки соняшникової олії та викладаємо гречаники, які попередньо потрібно обваляти у паніровці. Якщо у вас під рукою не буде паніровки, то ви можете використати звичайне борошно. Обсмажуємо гречаники на маленькому вогні, по 4-5 хвилин з кожної із сторін.

Смажені гречаники. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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