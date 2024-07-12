Рецепт дуже смачних гречаників — покрокове приготування

Як приготувати гречаники вдома — дуже простий рецепт
Рецепт гречаників, які дуже легко приготувати вдома. Цей метод приготування не потребує багато інгредієнтів, готується швидко, і виходить дуже смачно та поживно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 1 цибулина;
- 350 г. фаршу;
- 180 г. відвареної гречки;
- 1 яйце;
- 1 ч. л. солі;
- 0,5 ч. л. чорного меленого перцю;
- 1 ст. л. борошна (лише, якщо у вас курячий фарш);
- паніровочні сухарі.
Спосіб приготування
Подрібнити цибулю зручним для вас способом, та додайте її до фаршу.
Потім додайте гречку (гречку потрібно попередньо відварити, злегка посолити, та дати їй охолонути), одне яйце, сіль та чорний мелений перець. Ретельно поєднайте всі інгредієнти разом.
Після цього, до цієї маси додати столову ложку борошна, якщо у вас курячий фарш. Якщо ви використаєте інший фарш, то скоріш за все, вам не знадобиться додавати борошно. Знову все це ретельно перемішати.
Переходимо до обсмаження гречаників. Розігріти пательню, додати на неї трішки соняшникової олії та викладаємо гречаники, які попередньо потрібно обваляти у паніровці. Якщо у вас під рукою не буде паніровки, то ви можете використати звичайне борошно. Обсмажуємо гречаники на маленькому вогні, по 4-5 хвилин з кожної із сторін.
Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.
Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.
Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.
Читайте Новини.LIVE!