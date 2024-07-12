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Як приготувати гречаники вдома — дуже простий рецепт

12 липня 2024 20:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт дуже смачних гречаників — покрокове приготування
Гречаники домашні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рецепт гречаників, які дуже легко приготувати вдома. Цей метод приготування не потребує багато інгредієнтів, готується швидко, і виходить дуже смачно та поживно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 1 цибулина;
  • 350 г. фаршу;
  • 180 г. відвареної гречки;
  • 1 яйце;
  • 1 ч. л. солі;
  • 0,5 ч. л. чорного меленого перцю;
  • 1 ст. л. борошна (лише, якщо у вас курячий фарш);
  • паніровочні сухарі. 

Спосіб приготування 

Подрібнити цибулю зручним для вас способом, та додайте її до фаршу.

рецепт гречаників
Фарш та гречка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Потім додайте гречку (гречку потрібно попередньо відварити, злегка посолити, та дати їй охолонути), одне яйце, сіль та чорний мелений перець. Ретельно поєднайте всі інгредієнти разом.

смачний рецепт гречаників
Приготування фаршу. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього, до цієї маси додати столову ложку борошна, якщо у вас курячий фарш. Якщо ви використаєте інший фарш, то скоріш за все, вам не знадобиться додавати борошно. Знову все це ретельно перемішати.

швидкий рецепт гречаників
Приготування гречаників. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходимо до обсмаження гречаників. Розігріти пательню, додати на неї трішки соняшникової олії та викладаємо гречаники, які попередньо потрібно обваляти у паніровці. Якщо у вас під рукою не буде паніровки, то ви можете використати звичайне борошно. Обсмажуємо гречаники на маленькому вогні, по 4-5 хвилин з кожної із сторін.

рецепт смажених гречаників
Смажені гречаники. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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