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Как приготовить гречневые дома — очень простой рецепт

12 июля 2024 20:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт вкуснейших гречаников – пошаговое приготовление
Гречневые домашние. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рецепт гречихи, которые очень легко приготовить дома. Этот метод приготовления не требует много ингредиентов, готовится быстро и получается очень вкусно и питательно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 1 луковица;
  • 350 г. фарша;
  • 180 г. отварной гречки;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца;
  • 1 ст. л. муки (только, если у вас куриный фарш);
  • панировочные сухари.

Способ приготовления

Измельчить лук удобным для вас способом и добавьте его в фарш.

рецепт гречаников
Фарш и гречиха. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Затем добавьте гречку (гречку нужно предварительно отварить, слегка посолить и дать ей остыть), одно яйцо, соль и черный молотый перец. Тщательно соедините все ингредиенты вместе.

вкусный рецепт гречаников
Приготовление фарша. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого к этой массе добавить столовую ложку муки, если у вас куриный фарш. Если вы используете другой фарш, то, скорее всего, вам не понадобится добавлять муку. Снова все это тщательно перемешать.

быстрый рецепт гречишников
Приготовление гречаников. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходим к обжарке гречишников. Разогреть сковороду, добавить на нее немного подсолнечного масла и выкладываем гречневые, которые предварительно нужно обвалять в панировке. Если у вас под рукой не будет панировки, то вы можете использовать обычную муку. Обжариваем гречишники на маленьком огне, по 4-5 минут с каждой из сторон.

рецепт жареных гречаников
Жареные гречишники. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

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Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

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