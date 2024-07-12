Рецепт вкуснейших гречаников – пошаговое приготовление

Как приготовить гречневые дома — очень простой рецепт
Рецепт гречихи, которые очень легко приготовить дома. Этот метод приготовления не требует много ингредиентов, готовится быстро и получается очень вкусно и питательно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 1 луковица;
- 350 г. фарша;
- 180 г. отварной гречки;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. черного молотого перца;
- 1 ст. л. муки (только, если у вас куриный фарш);
- панировочные сухари.
Способ приготовления
Измельчить лук удобным для вас способом и добавьте его в фарш.
Затем добавьте гречку (гречку нужно предварительно отварить, слегка посолить и дать ей остыть), одно яйцо, соль и черный молотый перец. Тщательно соедините все ингредиенты вместе.
После этого к этой массе добавить столовую ложку муки, если у вас куриный фарш. Если вы используете другой фарш, то, скорее всего, вам не понадобится добавлять муку. Снова все это тщательно перемешать.
Переходим к обжарке гречишников. Разогреть сковороду, добавить на нее немного подсолнечного масла и выкладываем гречневые, которые предварительно нужно обвалять в панировке. Если у вас под рукой не будет панировки, то вы можете использовать обычную муку. Обжариваем гречишники на маленьком огне, по 4-5 минут с каждой из сторон.
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