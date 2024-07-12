Рецепт вкуснейших гречаников – пошаговое приготовление

Гречневые домашние. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Рецепт гречихи, которые очень легко приготовить дома. Этот метод приготовления не требует много ингредиентов, готовится быстро и получается очень вкусно и питательно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

1 луковица;

350 г. фарша;

180 г. отварной гречки;

1 яйцо;

1 ч. л. соли;

0,5 ч. л. черного молотого перца;

1 ст. л. муки (только, если у вас куриный фарш);

панировочные сухари.

Способ приготовления

Измельчить лук удобным для вас способом и добавьте его в фарш.

Фарш и гречиха. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Затем добавьте гречку (гречку нужно предварительно отварить, слегка посолить и дать ей остыть), одно яйцо, соль и черный молотый перец. Тщательно соедините все ингредиенты вместе.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого к этой массе добавить столовую ложку муки, если у вас куриный фарш. Если вы используете другой фарш, то, скорее всего, вам не понадобится добавлять муку. Снова все это тщательно перемешать.

Приготовление гречаников. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходим к обжарке гречишников. Разогреть сковороду, добавить на нее немного подсолнечного масла и выкладываем гречневые, которые предварительно нужно обвалять в панировке. Если у вас под рукой не будет панировки, то вы можете использовать обычную муку. Обжариваем гречишники на маленьком огне, по 4-5 минут с каждой из сторон.

Жареные гречишники. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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