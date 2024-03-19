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Як приготувати ідеальну підливу з м'ясом до будь-якого гарніру

19 березня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Підлива з м'ясом на вечерю — швидкий рецепт приготування.
Картопляне пюре з підливою. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт цієї підливи стане в нагоді, коли потрібно приготувати основну страву, щоб підходила до будь-якого гарніра. Ідеальне поєднання продуктів, цей спосіб приготування дуже простий та вдалий. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо (свиняча лопатка) 300-400 г;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • часник 3 зубчики;
  • томатна паста 1 упаковка;
  • борошно 1 ст.л;
  • сіль;
  • перець за смаком;
  • лаврове листя 2 шт;
  • петрушка. 

Спосіб приготування 

М'ясо нарізати на смужки,  цибулю нарізати дрібно, моркву ріжимо невеликими смужками, часник нарізаємо дрібненько. 

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Шматочки свинини. Фото: YouTube  @user-oq3ty5sq7y

На сковорідку засипаємо м'ясо,  додаємо олію та обсмажуємо до побіління.

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Шматочки свинини. Фото: YouTube  @user-oq3ty5sq7y

Додаємо цибулю, моркву та даємо трішки підсмажитися. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube  @user-oq3ty5sq7y

Тепер солимо,  перчимо, додаємо томатну пасту та вливаємо воду (щоб покрила м'ясо, в залежності яка у вас сковорідка) перемішуємо. 

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Додавання томатної пасти. Фото: YouTube  @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо кришкою та даємо протушкуватися 40 хвилин.

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Додавання борошна. Фото: YouTube  @user-oq3ty5sq7y

Додаємо борошно, часник, лаврове листя та гарно перемішуємо. Посипаємо зеленню. 

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Картопляне пюре з підливою. Фото: YouTube  @user-oq3ty5sq7y

Подаємо із вашим улюбленим гарніром. 

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