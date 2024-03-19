Підлива з м'ясом на вечерю — швидкий рецепт приготування.

Як приготувати ідеальну підливу з м'ясом до будь-якого гарніру
Рецепт цієї підливи стане в нагоді, коли потрібно приготувати основну страву, щоб підходила до будь-якого гарніра. Ідеальне поєднання продуктів, цей спосіб приготування дуже простий та вдалий.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- м'ясо (свиняча лопатка) 300-400 г;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- часник 3 зубчики;
- томатна паста 1 упаковка;
- борошно 1 ст.л;
- сіль;
- перець за смаком;
- лаврове листя 2 шт;
- петрушка.
Спосіб приготування
М'ясо нарізати на смужки, цибулю нарізати дрібно, моркву ріжимо невеликими смужками, часник нарізаємо дрібненько.
На сковорідку засипаємо м'ясо, додаємо олію та обсмажуємо до побіління.
Додаємо цибулю, моркву та даємо трішки підсмажитися.
Тепер солимо, перчимо, додаємо томатну пасту та вливаємо воду (щоб покрила м'ясо, в залежності яка у вас сковорідка) перемішуємо.
Накриваємо кришкою та даємо протушкуватися 40 хвилин.
Додаємо борошно, часник, лаврове листя та гарно перемішуємо. Посипаємо зеленню.
Подаємо із вашим улюбленим гарніром.
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