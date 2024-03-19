Підлива з м'ясом на вечерю — швидкий рецепт приготування.

Картопляне пюре з підливою. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рецепт цієї підливи стане в нагоді, коли потрібно приготувати основну страву, щоб підходила до будь-якого гарніра. Ідеальне поєднання продуктів, цей спосіб приготування дуже простий та вдалий.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

м'ясо (свиняча лопатка) 300-400 г;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

часник 3 зубчики;

томатна паста 1 упаковка;

борошно 1 ст.л;

сіль;

перець за смаком;

лаврове листя 2 шт;

петрушка.

Спосіб приготування

М'ясо нарізати на смужки, цибулю нарізати дрібно, моркву ріжимо невеликими смужками, часник нарізаємо дрібненько.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На сковорідку засипаємо м'ясо, додаємо олію та обсмажуємо до побіління.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Додаємо цибулю, моркву та даємо трішки підсмажитися.

Додавання моркви. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер солимо, перчимо, додаємо томатну пасту та вливаємо воду (щоб покрила м'ясо, в залежності яка у вас сковорідка) перемішуємо.

Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо кришкою та даємо протушкуватися 40 хвилин.

Додавання борошна. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Додаємо борошно, часник, лаврове листя та гарно перемішуємо. Посипаємо зеленню.

Картопляне пюре з підливою. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Подаємо із вашим улюбленим гарніром.

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