Подливка с мясом на ужин – быстрый рецепт приготовления.

Картофельное пюре с подливкой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рецепт этой подливки пригодится, когда нужно приготовить основное блюдо, чтобы подходило к любому гарниру. Идеальное сочетание продуктов, этот способ приготовления очень простой и удачный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

мясо (свиная лопатка) 300-400 г;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

чеснок 3 зубчика;

томатная паста 1 упаковка;

мука 1 ст.л;

соль;

перец по вкусу;

лавровые листья 2 шт;

петрушка.

Способ приготовления

Мясо нарезать на полоски, лук нарезать мелко, морковь режем небольшими полосками, чеснок нарезаем мелко.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На сковороду засыпаем мясо, добавляем масло и обжариваем до того, как оно побелеет.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем лук, морковь и даем немного поджариться.

Добавление моркови. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь солим, перчим, добавляем томатную пасту и вливаем воду (чтобы покрыло мясо, в зависимости от сковородки) перемешиваем.

Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накрываем крышкой и даем протушиться 40 минут.

Добавление муки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем муку, чеснок, лавровый лист и хорошо перемешиваем. Посыпаем зеленью.

Картофельное пюре с подливкой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Подаем с вашим любимым гарниром.

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