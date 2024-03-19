Подливка с мясом на ужин – быстрый рецепт приготовления.

Как приготовить идеальную подливку с мясом к любому гарниру
Рецепт этой подливки пригодится, когда нужно приготовить основное блюдо, чтобы подходило к любому гарниру. Идеальное сочетание продуктов, этот способ приготовления очень простой и удачный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- мясо (свиная лопатка) 300-400 г;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- томатная паста 1 упаковка;
- мука 1 ст.л;
- соль;
- перец по вкусу;
- лавровые листья 2 шт;
- петрушка.
Способ приготовления
Мясо нарезать на полоски, лук нарезать мелко, морковь режем небольшими полосками, чеснок нарезаем мелко.
На сковороду засыпаем мясо, добавляем масло и обжариваем до того, как оно побелеет.
Добавляем лук, морковь и даем немного поджариться.
Теперь солим, перчим, добавляем томатную пасту и вливаем воду (чтобы покрыло мясо, в зависимости от сковородки) перемешиваем.
Накрываем крышкой и даем протушиться 40 минут.
Добавляем муку, чеснок, лавровый лист и хорошо перемешиваем. Посыпаем зеленью.
Подаем с вашим любимым гарниром.
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