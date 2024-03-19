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Как приготовить идеальную подливку с мясом к любому гарниру

19 марта 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Подливка с мясом на ужин – быстрый рецепт приготовления.
Картофельное пюре с подливкой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт этой подливки пригодится, когда нужно приготовить основное блюдо, чтобы подходило к любому гарниру. Идеальное сочетание продуктов, этот способ приготовления очень простой и удачный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • мясо (свиная лопатка) 300-400 г;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • томатная паста 1 упаковка;
  • мука 1 ст.л;
  • соль;
  • перец по вкусу;
  • лавровые листья 2 шт;
  • петрушка.

Способ приготовления

Мясо нарезать на полоски, лук нарезать мелко, морковь режем небольшими полосками, чеснок нарезаем мелко.

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Кусочки свинины. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На сковороду засыпаем мясо, добавляем масло и обжариваем до того, как оно побелеет.

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Кусочки свинины. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем лук, морковь и даем немного поджариться.

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Добавление моркови. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь солим, перчим, добавляем томатную пасту и вливаем воду (чтобы покрыло мясо, в зависимости от сковородки) перемешиваем.

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Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накрываем крышкой и даем протушиться 40 минут.

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Добавление муки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем муку, чеснок, лавровый лист и хорошо перемешиваем. Посыпаем зеленью.

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Картофельное пюре с подливкой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Подаем с вашим любимым гарниром.

Раньше мы писали о рецепте солянки из оставшихся после праздников ингредиентов.

Также мы писали о рецепте идеальной закуски к пиву — жареные свиные уши.

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