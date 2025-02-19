Як приготувати каррі з курячого філе — ніжне м'ясо в ароматному соусі

Як приготувати каррі з курячого філе — м'ясо тане в роті
Каррі з курячого філе — це ароматна та неймовірно ніжна страва, яку легко приготувати в домашніх умовах. Вершковий соус робить м'ясо м'яким, а спеції надають насиченого східного смаку. Подайте з рисом або коржами, і у вас вийде справжня ресторанна вечеря.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 30 г;
- часник — 1 зубчик;
- куряче філе — 600 г;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- карі — 1 ч. л.;
- вершки — 200 г;
- томатний соус — 3 ст. л. (або томатна паста - 1 ст. л.);
- кінза та лайм — для подачі.
Спосіб приготування
Очистити та дрібно нарізати цибулю. Розігріти сковорідку, розтопити вершкове масло й обсмажити цибулю до прозорості. Додати подрібнений часник і смажити ще 30 секунд, щоб він віддав аромат.
Куряче філе нарізати невеликими шматочками, додати до цибулі, приправити сіллю, перцем і карі. Обсмажувати на середньому вогні до легкої золотистої скоринки.
Влити вершки і томатний соус (або томатну пасту, розведену в невеликій кількості води), перемішати. Тушкувати на слабкому вогні 10-15 хвилин, поки соус не загусне.
Зняти з вогню, додати свіжу кінзу і скропити соком лайма. Подавати з рисом або свіжими коржами.
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