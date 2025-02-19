Як приготувати каррі з курячого філе — ніжне м'ясо в ароматному соусі

Куряче філе з рисом. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Каррі з курячого філе — це ароматна та неймовірно ніжна страва, яку легко приготувати в домашніх умовах. Вершковий соус робить м'ясо м'яким, а спеції надають насиченого східного смаку. Подайте з рисом або коржами, і у вас вийде справжня ресторанна вечеря.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 30 г;

часник — 1 зубчик;

куряче філе — 600 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

карі — 1 ч. л.;

вершки — 200 г;

томатний соус — 3 ст. л. (або томатна паста - 1 ст. л.);

кінза та лайм — для подачі.

Спосіб приготування

Очистити та дрібно нарізати цибулю. Розігріти сковорідку, розтопити вершкове масло й обсмажити цибулю до прозорості. Додати подрібнений часник і смажити ще 30 секунд, щоб він віддав аромат.

Куряче філе. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Куряче філе нарізати невеликими шматочками, додати до цибулі, приправити сіллю, перцем і карі. Обсмажувати на середньому вогні до легкої золотистої скоринки.

М'ясо і смажена цибуля. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Влити вершки і томатний соус (або томатну пасту, розведену в невеликій кількості води), перемішати. Тушкувати на слабкому вогні 10-15 хвилин, поки соус не загусне.

М'ясо в соусі. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Зняти з вогню, додати свіжу кінзу і скропити соком лайма. Подавати з рисом або свіжими коржами.

Готова страва. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

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