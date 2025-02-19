Как приготовить карри из куриного филе — нежное мясо в ароматном соусе

Как приготовить карри из куриного филе — мясо тает во рту
Карри из куриного филе — это ароматное и невероятно нежное блюдо, которое легко приготовить в домашних условиях. Сливочный соус делает мясо мягким, а специи придают насыщенный восточный вкус. Подайте с рисом или лепешками, и у вас получится настоящий ресторанный ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- куриное филе — 600 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- карри — 1 ч. л.;
- сливки — 200 г;
- томатный соус — 3 ст. л. (или томатная паста — 1 ст. л.);
- кинза и лайм — для подачи.
Способ приготовления
Очистить и мелко нарезать лук. Разогреть сковороду, растопить сливочное масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и жарить еще 30 секунд, чтобы он отдал аромат.
Куриное филе нарезать небольшими кусочками, добавить к луку, приправить солью, перцем и карри. Обжаривать на среднем огне до легкой золотистой корочки.
Влить сливки и томатный соус (или томатную пасту, разведенную в небольшом количестве воды), перемешать. Тушить на слабом огне 10-15 минут, пока соус не загустеет.
Снять с огня, добавить свежую кинзу и сбрызнуть соком лайма. Подавать с рисом или свежими лепешками.
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