Как приготовить карри из куриного филе — нежное мясо в ароматном соусе

Куриное филе с рисом. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Карри из куриного филе — это ароматное и невероятно нежное блюдо, которое легко приготовить в домашних условиях. Сливочный соус делает мясо мягким, а специи придают насыщенный восточный вкус. Подайте с рисом или лепешками, и у вас получится настоящий ресторанный ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

чеснок — 1 зубчик;

куриное филе — 600 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

карри — 1 ч. л.;

сливки — 200 г;

томатный соус — 3 ст. л. (или томатная паста — 1 ст. л.);

кинза и лайм — для подачи.

Способ приготовления

Очистить и мелко нарезать лук. Разогреть сковороду, растопить сливочное масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и жарить еще 30 секунд, чтобы он отдал аромат.

Куриное филе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, добавить к луку, приправить солью, перцем и карри. Обжаривать на среднем огне до легкой золотистой корочки.

Мясо и жареный лук. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Влить сливки и томатный соус (или томатную пасту, разведенную в небольшом количестве воды), перемешать. Тушить на слабом огне 10-15 минут, пока соус не загустеет.

Мясо в соусе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Снять с огня, добавить свежую кинзу и сбрызнуть соком лайма. Подавать с рисом или свежими лепешками.

Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

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