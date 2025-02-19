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Как приготовить карри из куриного филе — мясо тает во рту

19 февраля 2025 20:08
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить карри из куриного филе — нежное мясо в ароматном соусе
Куриное филе с рисом. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Карри из куриного филе — это ароматное и невероятно нежное блюдо, которое легко приготовить в домашних условиях. Сливочный соус делает мясо мягким, а специи придают насыщенный восточный вкус. Подайте с рисом или лепешками, и у вас получится настоящий ресторанный ужин. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • куриное филе — 600 г;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • карри — 1 ч. л.;
  • сливки — 200 г;
  • томатный соус — 3 ст. л. (или томатная паста — 1 ст. л.);
  • кинза и лайм — для подачи.

Способ приготовления

Очистить и мелко нарезать лук. Разогреть сковороду, растопить сливочное масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и жарить еще 30 секунд, чтобы он отдал аромат.

как вкусно приготовить куриное филе
Куриное филе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, добавить к луку, приправить солью, перцем и карри. Обжаривать на среднем огне до легкой золотистой корочки.

как вкусно приготовить куриное филе с карри
Мясо и жареный лук. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Влить сливки и томатный соус (или томатную пасту, разведенную в небольшом количестве воды), перемешать. Тушить на слабом огне 10-15 минут, пока соус не загустеет.

как приготовить куриное филе с карри
Мясо в соусе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Снять с огня, добавить свежую кинзу и сбрызнуть соком лайма. Подавать с рисом или свежими лепешками.

как приготовить куриное филе с специями карри
Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

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