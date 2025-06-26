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Головна arrow Смак arrow Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули — рецепт arrow

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули — рецепт

26 червня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Неймовірно смачні котлети з кабачків із хрусткою скоринкою та ніжною серединкою — рецепт з фото
Кабачкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці кабачкові котлети виходять такими соковитими, ароматними й апетитними, що їх з'їдають першими зі столу. Вдале поєднання овочів, простий склад і особливий соус роблять страву ідеальною для літа. Спробуйте приготувати — результат перевершить очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (середнього розміру);
  • морква — 1 шт. (середнього розміру);
  • картопля — 2 шт. (невеликого розміру);
  • яйця — 2 шт.;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • зелень петрушки — 10 г;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Для сметанного соусу:

  • сметана — 60 г;
  • майонез — 60 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • зелень кропу — 10 г.

Спосіб приготування

Натерти кабачки на великій тертці, перекласти в сито, посолити, перемішати й залишити на кілька хвилин. Натерти моркву і картоплю на середній тертці. Віджати кабачки та картоплю від зайвої рідини й перекласти в миску.

рецепт котлет з кабачків
Кабачки, морква та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати моркву, подрібнену петрушку, яйця, збиті виделкою, манну крупу, сіль і перець. Перемішати масу та залишити на 10–15 хв., щоб манка набухла. Для соусу змішати сметану, майонез, подрібнений часник і нарізаний кріп. Перемішати до однорідності.

соус зі сметани та зеленню
Соус зі сметани. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети, злегка відтиснути їх у процесі ліплення та викласти на сковороду з розігрітою олією.

простий рецепт котлет з кабачків
Котлети на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

дуже смачний рецепт котлет з кабачків
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти обсмажені котлети на деко з пергаментом і поставити в духовку, розігріту до 150 °C, на 15 хв.

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