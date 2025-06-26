Неймовірно смачні котлети з кабачків із хрусткою скоринкою та ніжною серединкою — рецепт з фото

Кабачкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ці кабачкові котлети виходять такими соковитими, ароматними й апетитними, що їх з'їдають першими зі столу. Вдале поєднання овочів, простий склад і особливий соус роблять страву ідеальною для літа. Спробуйте приготувати — результат перевершить очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт. (середнього розміру);

морква — 1 шт. (середнього розміру);

картопля — 2 шт. (невеликого розміру);

яйця — 2 шт.;

манна крупа — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

зелень петрушки — 10 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Для сметанного соусу:

сметана — 60 г;

майонез — 60 г;

часник — 2 зубчики;

зелень кропу — 10 г.

Спосіб приготування

Натерти кабачки на великій тертці, перекласти в сито, посолити, перемішати й залишити на кілька хвилин. Натерти моркву і картоплю на середній тертці. Віджати кабачки та картоплю від зайвої рідини й перекласти в миску.

Кабачки, морква та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати моркву, подрібнену петрушку, яйця, збиті виделкою, манну крупу, сіль і перець. Перемішати масу та залишити на 10–15 хв., щоб манка набухла. Для соусу змішати сметану, майонез, подрібнений часник і нарізаний кріп. Перемішати до однорідності.

Соус зі сметани. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети, злегка відтиснути їх у процесі ліплення та викласти на сковороду з розігрітою олією.

Котлети на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти обсмажені котлети на деко з пергаментом і поставити в духовку, розігріту до 150 °C, на 15 хв.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається з чого вони.

Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі.

Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніше за картопляні.