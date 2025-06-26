Неймовірно смачні котлети з кабачків із хрусткою скоринкою та ніжною серединкою — рецепт з фото

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули — рецепт
Ці кабачкові котлети виходять такими соковитими, ароматними й апетитними, що їх з'їдають першими зі столу. Вдале поєднання овочів, простий склад і особливий соус роблять страву ідеальною для літа. Спробуйте приготувати — результат перевершить очікування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт. (середнього розміру);
- морква — 1 шт. (середнього розміру);
- картопля — 2 шт. (невеликого розміру);
- яйця — 2 шт.;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- зелень петрушки — 10 г;
- сіль, перець — до свого смаку.
Для сметанного соусу:
- сметана — 60 г;
- майонез — 60 г;
- часник — 2 зубчики;
- зелень кропу — 10 г.
Спосіб приготування
Натерти кабачки на великій тертці, перекласти в сито, посолити, перемішати й залишити на кілька хвилин. Натерти моркву і картоплю на середній тертці. Віджати кабачки та картоплю від зайвої рідини й перекласти в миску.
Додати моркву, подрібнену петрушку, яйця, збиті виделкою, манну крупу, сіль і перець. Перемішати масу та залишити на 10–15 хв., щоб манка набухла. Для соусу змішати сметану, майонез, подрібнений часник і нарізаний кріп. Перемішати до однорідності.
Сформувати котлети, злегка відтиснути їх у процесі ліплення та викласти на сковороду з розігрітою олією.
Смажити з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
Перекласти обсмажені котлети на деко з пергаментом і поставити в духовку, розігріту до 150 °C, на 15 хв.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків
Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається з чого вони.
Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі.
Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніше за картопляні.
Читайте Новини.LIVE!