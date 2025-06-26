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Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт

26 июня 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Невероятно вкусные котлеты из кабачков с хрустящей корочкой и нежной серединкой - рецепт с фото
Кабачковые котлеты из кабачка. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти кабачковые котлеты получаются такими сочными, ароматными и аппетитными, что их съедают первыми со стола. Удачное сочетание овощей, простой состав и особый соус делают блюдо идеальным для лета. Попробуйте приготовить — результат превзойдет ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт. (среднего размера);
  • морковь — 1 шт. (среднего размера);
  • картофель — 2 шт. (небольшого размера);
  • яйца — 2 шт.;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень петрушки — 10 г;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Для сметанного соуса:

  • сметана — 60 г;
  • майонез — 60 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень укропа — 10 г.

Способ приготовления

Натереть кабачки на крупной терке, переложить в сито, посолить, перемешать и оставить на несколько минут. Натереть морковь и картофель на средней терке. Отожмите кабачки и картофель от лишней жидкости и переложите в миску.

рецепт котлет з кабачків
Кабачки, морковь и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить морковь, измельченную петрушку, яйца, взбитые вилкой, манную крупу, соль и перец. Перемешать массу и оставить на 10-15 мин, чтобы манка набухла. Для соуса смешать сметану, майонез, измельченный чеснок и нарезанный укроп. Перемешать до однородности.

соус зі сметани та зеленню
Соус из сметаны. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты, слегка отжать их в процессе лепки и выложить на сковороду с разогретым маслом.

простий рецепт котлет з кабачків
Котлеты на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

дуже смачний рецепт котлет з кабачків
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить обжаренные котлеты на противень с пергаментом и поставить в духовку, разогретую до 150 °C, на 15 мин.

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