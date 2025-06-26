Невероятно вкусные котлеты из кабачков с хрустящей корочкой и нежной серединкой - рецепт с фото

Кабачковые котлеты из кабачка. Фото: smachnenke.com.ua

Эти кабачковые котлеты получаются такими сочными, ароматными и аппетитными, что их съедают первыми со стола. Удачное сочетание овощей, простой состав и особый соус делают блюдо идеальным для лета. Попробуйте приготовить — результат превзойдет ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт. (среднего размера);

морковь — 1 шт. (среднего размера);

картофель — 2 шт. (небольшого размера);

яйца — 2 шт.;

манная крупа — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

зелень петрушки — 10 г;

соль, перец — по своему вкусу.

Для сметанного соуса:

сметана — 60 г;

майонез — 60 г;

чеснок — 2 зубчика;

зелень укропа — 10 г.

Способ приготовления

Натереть кабачки на крупной терке, переложить в сито, посолить, перемешать и оставить на несколько минут. Натереть морковь и картофель на средней терке. Отожмите кабачки и картофель от лишней жидкости и переложите в миску.

Кабачки, морковь и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить морковь, измельченную петрушку, яйца, взбитые вилкой, манную крупу, соль и перец. Перемешать массу и оставить на 10-15 мин, чтобы манка набухла. Для соуса смешать сметану, майонез, измельченный чеснок и нарезанный укроп. Перемешать до однородности.

Соус из сметаны. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты, слегка отжать их в процессе лепки и выложить на сковороду с разогретым маслом.

Котлеты на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить обжаренные котлеты на противень с пергаментом и поставить в духовку, разогретую до 150 °C, на 15 мин.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.