Невероятно вкусные котлеты из кабачков с хрустящей корочкой и нежной серединкой - рецепт с фото

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт
Эти кабачковые котлеты получаются такими сочными, ароматными и аппетитными, что их съедают первыми со стола. Удачное сочетание овощей, простой состав и особый соус делают блюдо идеальным для лета. Попробуйте приготовить — результат превзойдет ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (среднего размера);
- морковь — 1 шт. (среднего размера);
- картофель — 2 шт. (небольшого размера);
- яйца — 2 шт.;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень петрушки — 10 г;
- соль, перец — по своему вкусу.
Для сметанного соуса:
- сметана — 60 г;
- майонез — 60 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень укропа — 10 г.
Способ приготовления
Натереть кабачки на крупной терке, переложить в сито, посолить, перемешать и оставить на несколько минут. Натереть морковь и картофель на средней терке. Отожмите кабачки и картофель от лишней жидкости и переложите в миску.
Добавить морковь, измельченную петрушку, яйца, взбитые вилкой, манную крупу, соль и перец. Перемешать массу и оставить на 10-15 мин, чтобы манка набухла. Для соуса смешать сметану, майонез, измельченный чеснок и нарезанный укроп. Перемешать до однородности.
Сформировать котлеты, слегка отжать их в процессе лепки и выложить на сковороду с разогретым маслом.
Жарить с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Переложить обжаренные котлеты на противень с пергаментом и поставить в духовку, разогретую до 150 °C, на 15 мин.
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