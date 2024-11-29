Як приготувати лікарську ковбасу в домашніх умовах — рецепт та поради

Як приготувати лікарську ковбасу, та чи варто це робити — рецепт
Лікарська ковбаса – це не лише смачно, але й корисно. У цьому рецепті розповідається, як приготувати її вдома, зберігаючи всі корисні властивості. Ознайомтесь з рецептом і дізнайтесь, чому варто готувати ковбасу самостійно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 600 г курячого філе;
- 1 цибулина середнього розміру;
- 3 зубчика часнику;
- 1 морквина;
- 2-3 лаврових листи;
- 10 горошин чорного меленого перцю;
- половина столової ложки солі;
- 300 мілілітрів курячого бульйону;
- 3-4 столові ложки бурякового соку;
- 25 г желатину;
- соняшникова олія для змащення форми.
Спосіб приготування
У каструлю з водою викласти куряче філе. Додати цибулю, 3 зубчики часнику, моркву, лавровий лист та горошок чорного перцю для більш насиченого смаку бульйону. Додати половину столової ложки солі і поставити на вогонь. Довести до кипіння, зняти піну. Зменшити вогонь до середнього і варити протягом 30 хвилин.
Дістати з каструлі м'ясо і розділити на невеликі шматочки. Окремо процідити бульйон, потрібно буде 300 мл. Натерти відварений буряк на дрібній терці. Через сито вижати з нього сік, приблизно 3-4 столові ложки. Буряковий сік додати до подрібненого курячого філе.
Желатин залити гарячою водою і перемішати до повного розчинення. Додати його до м'яса. До м'яса додати 300 мл. гарячого бульйону. За допомогою блендера все перебити до однорідної консистенції.
Змастити соняшниковою олією форму, в яку викласти готову масу.
Дати їй охолонути, після чого поставити в холодильник мінімум на 4 години.
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