Как приготовить лекарственную колбасу в домашних условиях – рецепт и советы

Как приготовить докторскую колбасу и стоит ли это делать —рецепт
Докторская колбаса — это не только вкусно, но и полезно. В этом рецепте рассказывается, как приготовить ее дома, сохраняя все полезные свойства. Ознакомьтесь с рецептом и узнайте, почему следует готовить колбасу самостоятельно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 600 г куриного филе;
- 1 луковица среднего размера;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 морковка;
- 2-3 лавровых листа;
- 10 горошин черного молотого перца;
- половина столовой ложки соли;
- 300 миллилитров куриного бульона;
- 3-4 столовых ложки свекловичного сока;
- 25 г желатина;
- подсолнечное масло для смазывания формы.
Способ приготовления
В кастрюлю с водой выложить куриное филе. Добавить лук, 3 зубчика чеснока, морковь, лавровый лист и горошек черного перца для более насыщенного вкуса бульона. Добавить половину столовой ложки соли и поставить на огонь. Довести до кипения, снять пену. Убавить огонь до среднего и варить в течение 30 минут.
Достать из кастрюли мясо и разделить на небольшие кусочки. Отдельно процедить бульон, нужно будет 300 мл. Натереть отварную свеклу на мелкой терке. Через сито выжать из него сок, примерно 3-4 столовых ложки. Свекольный сок добавить в измельченное куриное филе.
Желатин залить горячей водой и перемешать до полного растворения. Добавить его в мясо. К мясу добавить 300 мл. горячий бульон. При помощи блендера все перебить до однородной консистенции.
Смазать подсолнечным маслом форму, в которую выложить готовую массу.
Дать ему остыть, после чего поставить в холодильник минимум на 4 часа.
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