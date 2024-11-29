Как приготовить лекарственную колбасу в домашних условиях – рецепт и советы

Домашняя колбаса. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Докторская колбаса — это не только вкусно, но и полезно. В этом рецепте рассказывается, как приготовить ее дома, сохраняя все полезные свойства. Ознакомьтесь с рецептом и узнайте, почему следует готовить колбасу самостоятельно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

600 г куриного филе;

1 луковица среднего размера;

3 зубчика чеснока;

1 морковка;

2-3 лавровых листа;

10 горошин черного молотого перца;

половина столовой ложки соли;

300 миллилитров куриного бульона;

3-4 столовых ложки свекловичного сока;

25 г желатина;

подсолнечное масло для смазывания формы.

Способ приготовления

В кастрюлю с водой выложить куриное филе. Добавить лук, 3 зубчика чеснока, морковь, лавровый лист и горошек черного перца для более насыщенного вкуса бульона. Добавить половину столовой ложки соли и поставить на огонь. Довести до кипения, снять пену. Убавить огонь до среднего и варить в течение 30 минут.

Куриное филе. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Достать из кастрюли мясо и разделить на небольшие кусочки. Отдельно процедить бульон, нужно будет 300 мл. Натереть отварную свеклу на мелкой терке. Через сито выжать из него сок, примерно 3-4 столовых ложки. Свекольный сок добавить в измельченное куриное филе.

Тертая свекла. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Желатин залить горячей водой и перемешать до полного растворения. Добавить его в мясо. К мясу добавить 300 мл. горячий бульон. При помощи блендера все перебить до однородной консистенции.

Приготовление колбасы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Смазать подсолнечным маслом форму, в которую выложить готовую массу.

Приготовление колбасы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Дать ему остыть, после чего поставить в холодильник минимум на 4 часа.

Готовая колбаса. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раньше мы писали, на чем правильно жарить яйца, чтобы не помешать здоровью.

Также мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей в одну минуту — проверенный способ.

Еще мы писали о том, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью.