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Как приготовить докторскую колбасу и стоит ли это делать —рецепт

29 ноября 2024 05:39
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить лекарственную колбасу в домашних условиях – рецепт и советы
Домашняя колбаса. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Докторская колбаса — это не только вкусно, но и полезно. В этом рецепте рассказывается, как приготовить ее дома, сохраняя все полезные свойства. Ознакомьтесь с рецептом и узнайте, почему следует готовить колбасу самостоятельно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 600 г куриного филе;
  • 1 луковица среднего размера;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 морковка;
  • 2-3 лавровых листа;
  • 10 горошин черного молотого перца;
  • половина столовой ложки соли;
  • 300 миллилитров куриного бульона;
  • 3-4 столовых ложки свекловичного сока;
  • 25 г желатина;
  • подсолнечное масло для смазывания формы.

Способ приготовления

В кастрюлю с водой выложить куриное филе. Добавить лук, 3 зубчика чеснока, морковь, лавровый лист и горошек черного перца для более насыщенного вкуса бульона. Добавить половину столовой ложки соли и поставить на огонь. Довести до кипения, снять пену. Убавить огонь до среднего и варить в течение 30 минут.

как приготовить лекарственную колбасу
Куриное филе. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Достать из кастрюли мясо и разделить на небольшие кусочки. Отдельно процедить бульон, нужно будет 300 мл. Натереть отварную свеклу на мелкой терке. Через сито выжать из него сок, примерно 3-4 столовых ложки. Свекольный сок добавить в измельченное куриное филе.

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Тертая свекла. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Желатин залить горячей водой и перемешать до полного растворения. Добавить его в мясо. К мясу добавить 300 мл. горячий бульон. При помощи блендера все перебить до однородной консистенции.

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Приготовление колбасы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Смазать подсолнечным маслом форму, в которую выложить готовую массу.

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Приготовление колбасы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Дать ему остыть, после чего поставить в холодильник минимум на 4 часа.

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Готовая колбаса. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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