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Як приготувати мариновані огірки за три хвилини — популярний рецепт в пакеті

12 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини — популярний покроковий рецепт в пакеті
Мариновані огірки. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте смачні мариновані огірки всього за 3 хвилини за допомогою простого та популярного рецепта в пакеті. Ідеальний варіант для швидкого перекусу чи доповнення до страв. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі

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Вам знадобиться: 

  • 500 г огірків;
  • 0,5 ст.л солі;
  • пучок кропу;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • перець (за бажанням). 

Спосіб приготування 

Огірки нарізати брусочками та покласти в пакет. 

малосольні огірки в пакеті
Нарізані огірки. Фото: Скріншот YouTube @smakolykyJuli

Додати нарізаний часник та подрібнений кріп. 

мариновані огірки рецепт
Огірки та кріп. Фото: Скріншот YouTube @smakolykyJuli

Додати пловину столової ложки солі та залишити огірки в пакеті на пару годин чи на ніч. 

рецепт маринованих огірків за три хвилини
Мариновані огірки. Фото: Скріншот YouTube @smakolykyJuli

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