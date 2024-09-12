Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини — популярний покроковий рецепт в пакеті

Як приготувати мариновані огірки за три хвилини — популярний рецепт в пакеті
12 вересня 2024 05:47
Мариновані огірки. Фото: Freepik
Приготуйте смачні мариновані огірки всього за 3 хвилини за допомогою простого та популярного рецепта в пакеті. Ідеальний варіант для швидкого перекусу чи доповнення до страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.
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Вам знадобиться:
- 500 г огірків;
- 0,5 ст.л солі;
- пучок кропу;
- 2-3 зубчики часнику;
- перець (за бажанням).
Спосіб приготування
Огірки нарізати брусочками та покласти в пакет.
Додати нарізаний часник та подрібнений кріп.
Додати пловину столової ложки солі та залишити огірки в пакеті на пару годин чи на ніч.
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