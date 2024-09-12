Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини — популярний покроковий рецепт в пакеті

Мариновані огірки. Фото: Freepik

Приготуйте смачні мариновані огірки всього за 3 хвилини за допомогою простого та популярного рецепта в пакеті. Ідеальний варіант для швидкого перекусу чи доповнення до страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.

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Вам знадобиться:

500 г огірків;

0,5 ст.л солі;

пучок кропу;

2-3 зубчики часнику;

перець (за бажанням).

Спосіб приготування

Огірки нарізати брусочками та покласти в пакет.

Нарізані огірки. Фото: Скріншот YouTube @smakolykyJuli

Додати нарізаний часник та подрібнений кріп.

Огірки та кріп. Фото: Скріншот YouTube @smakolykyJuli

Додати пловину столової ложки солі та залишити огірки в пакеті на пару годин чи на ніч.

Мариновані огірки. Фото: Скріншот YouTube @smakolykyJuli

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