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Как приготовить маринованные огурцы за три минуты — популярный рецепт в пакете

12 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты — популярный пошаговый рецепт в пакете
Маринованные огурцы. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте вкусные маринованные огурцы всего в 3 минуты с помощью простого и популярного рецепта в пакете. Идеальный вариант для быстрого перекуса или добавления в блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.

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Вам понадобится:

  • 500 г огурцов;
  • 0,5 ст.л соли;
  • пучок укропа;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • перец (по желанию).

Способ приготовления

Огурцы порезать брусочками и положить в пакет.

малосольные огурцы в пакете
Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @smakolykyJuli

Добавить нарезанный чеснок и измельченный укроп.

маринованные огурцы рецепт
Огурцы и укроп. Фото: Скриншот YouTube @smakolykyJuli

Добавить пивную столовую ложку соли и оставить огурцы в пакете на пару часов или на ночь.

рецепт маринованных огурцов за три минуты
Маринованные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @smakolykyJuli

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