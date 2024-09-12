Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты — популярный пошаговый рецепт в пакете

Как приготовить маринованные огурцы за три минуты — популярный рецепт в пакете
12 сентября 2024 05:47
Маринованные огурцы. Фото: Freepik
Приготовьте вкусные маринованные огурцы всего в 3 минуты с помощью простого и популярного рецепта в пакете. Идеальный вариант для быстрого перекуса или добавления в блюда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.
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Вам понадобится:
- 500 г огурцов;
- 0,5 ст.л соли;
- пучок укропа;
- 2-3 зубчика чеснока;
- перец (по желанию).
Способ приготовления
Огурцы порезать брусочками и положить в пакет.
Добавить нарезанный чеснок и измельченный укроп.
Добавить пивную столовую ложку соли и оставить огурцы в пакете на пару часов или на ночь.
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