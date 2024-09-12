Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты — популярный пошаговый рецепт в пакете

Маринованные огурцы. Фото: Freepik

Приготовьте вкусные маринованные огурцы всего в 3 минуты с помощью простого и популярного рецепта в пакете. Идеальный вариант для быстрого перекуса или добавления в блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.

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Вам понадобится:

500 г огурцов;

0,5 ст.л соли;

пучок укропа;

2-3 зубчика чеснока;

перец (по желанию).

Способ приготовления

Огурцы порезать брусочками и положить в пакет.

Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @smakolykyJuli

Добавить нарезанный чеснок и измельченный укроп.

Огурцы и укроп. Фото: Скриншот YouTube @smakolykyJuli

Добавить пивную столовую ложку соли и оставить огурцы в пакете на пару часов или на ночь.

Маринованные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @smakolykyJuli

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